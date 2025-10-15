नोएडा: शेयर बाजार में एक करोड़ का मोटा मुनाफा दिखाकर 61 लाख ठगे, एप के जरिए कारोबारी को फंसाया

जागरण संवाददाता, नोएडा। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कारोबारी से 61 लाख रुपये की ठगी कर ली। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोएडा सेक्टर 143 के रहने वाले प्रथम अग्रवाल पेशे से कारोबारी हैं। वह शेयर बाजार में भी रुचि रखते हैं। इंटरनेट मीडिया पर अप्रैल में निवेश संबंधी विज्ञापन देखा था। इसके लिंक से वह वाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। ग्रुप में निवेश संबंधी जानकारी के अलावा हर दिन होने वाले मुनाफे के स्क्रीन शाट भी साझा हो रहे थे।

यह देखकर प्रथम ने भी निवेश कर मुनाफा कमाने का सोचा। ठगों ने प्रथम का एप पर पंजीकरण कराकर छोटा-छोटा निवेश कराया। मुनाफा बैंक खाते में वापस कर विश्वास दिलाया। फिर क्या था जैसे जैसे ठग कहते गए। वैसे-वैसे प्रथम करते गए।

प्रथम ने दस से अधिक बार में 61 लाख रुपये ठगों के बताये पांच बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। एप पर मुनाफा एक करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचा तो प्रथम ने जुलाई में रकम निकालनी चाही, लेकिन ठग कर के रूप और रकम मांगने लगे। रकम देने से मना करने पर ठगों ने संपर्क बंद कर लिया।