नोएडा: शेयर बाजार में एक करोड़ का मोटा मुनाफा दिखाकर 61 लाख ठगे, एप के जरिए कारोबारी को फंसाया
नोएडा में एक व्यापारी को शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर साइबर अपराधियों ने 61 लाख रुपये ठग लिए। एक ऐप के माध्यम से व्यापारी को फंसाया गया और उसे एक करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया, जिसके बाद विभिन्न शुल्कों के नाम पर उससे पैसे लिए गए। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कारोबारी से 61 लाख रुपये की ठगी कर ली। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
नोएडा सेक्टर 143 के रहने वाले प्रथम अग्रवाल पेशे से कारोबारी हैं। वह शेयर बाजार में भी रुचि रखते हैं। इंटरनेट मीडिया पर अप्रैल में निवेश संबंधी विज्ञापन देखा था। इसके लिंक से वह वाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए। ग्रुप में निवेश संबंधी जानकारी के अलावा हर दिन होने वाले मुनाफे के स्क्रीन शाट भी साझा हो रहे थे।
यह देखकर प्रथम ने भी निवेश कर मुनाफा कमाने का सोचा। ठगों ने प्रथम का एप पर पंजीकरण कराकर छोटा-छोटा निवेश कराया। मुनाफा बैंक खाते में वापस कर विश्वास दिलाया। फिर क्या था जैसे जैसे ठग कहते गए। वैसे-वैसे प्रथम करते गए।
प्रथम ने दस से अधिक बार में 61 लाख रुपये ठगों के बताये पांच बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। एप पर मुनाफा एक करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचा तो प्रथम ने जुलाई में रकम निकालनी चाही, लेकिन ठग कर के रूप और रकम मांगने लगे। रकम देने से मना करने पर ठगों ने संपर्क बंद कर लिया।
साइबर क्राइम थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी से जुड़े बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। ठगी की रकम को फ्रीज कराने की प्रक्रिया चल रही है।
