Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानी रे पानी...नौ महीने में लिए गए पानी के 1420 में से 411 नमूने जांच में फेल

    By Madan Panchal Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:51 AM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में पानी की गुणवत्ता चिंताजनक है। पिछले नौ महीनों में लिए गए 1420 पानी के नमूनों में से 411 जांच में फेल हो गए। यह विफलता दर जलजनित रोगों के खतरे को बढ़ाती है। सरकार को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, जल स्रोतों की नियमित जांच और जल शोधन संयंत्रों का रखरखाव आवश्यक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद भी शहर की अनेक काॅलोनियों में दूषित पानी की आपूर्ति लगातार की जा रही है। मलिन बस्तियों से लेकर सोसायटी का पानी जांच में दूषित मिल रहा है। सोसायटी के साथ ही नगर निकाय भी इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग जरूर अपना सालाना लक्ष्य पूरा करने के लिए हर महीने 100 से 200 पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेज देता है और जांच में दूषित पानी मिलने पर संबंधित को नोटिस जारी करने के बाद फाइल को बंद कर देते हैं।

    हर महीने 30 से 40 पानी के नमूने जांच में दूषित मिल रहे हैं। यह जांच भी तब की जाती है जब तक लोग पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक पानी के कुल 1420 नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला में भेजे गये।

    इनमें से 411 नमूने जांच में असंतोषजनक एवं दूषित पाये गये। कई नमूनों में सीवर का पानी तक मिला हुआ पाया गया। एक हजार से अधिक नमूने जांच में पास तो मिले लेकिन संबंधित क्षेत्रों में शिविर लगाकर बीमार लोगों की जांच करानी पड़ी। पचास से अधिक सोसायटियों में लगातार पानी के नमूने जांच में फेल मिल रहे हैं।

    स्थलीय निरीक्षण करने पर पानी की टंकियों की नियमित सफाई न होना, टैंकों की सफाई न होना, क्लोरीनेशन का इंतजाम न होना,साफ सफाई का मेंटेनेंस विभाग के पास रिकार्ड न मिलना और पानी के फिल्टरेशन की व्यवस्था न होना पाया गया है। जिला एमएमजी अस्पताल के फिजिशयन डाॅ. आलोक रंजन का कहना है कि ओपीडी में प्रतिदिन दूषित पानी पीने से पेट में संक्रमण के मरीजों की संख्या 50 से 100 के बीच पहुंच रही है।

    जनवरी से सितंबर तक जिले में हुई पानी की जांच का विवरण

    माह  कुल नमूने  पास फेल
    जनवरी  152  79  73
    फरवरी   148 104  44
    मार्च  134  106  28
    अप्रैल  149  127  22
    मई  239  156  83
    जून  182  127  55
    जुलाई  162  109  53
    अगस्त  150  114  36
    सितंबर  104  87  17

    इन सोसायटियों का पानी जांच में मिला दूषित

    "ब्लू मून, केडब्ल्यू सृष्टि, निलाया ग्रीन,क्रासिंग रिपब्लिक,रिवर हाइट्स, औरा कायमेरा, मरीना सूटस सोसायटी में शिकायत के आधार पर पानी के नमूने जांच में असंतोषजनक मिलने पर संबंधित सोसायटी के मेंटेनेंस प्रबंधक अथवा एओए के अध्यक्ष को नोटिस जारी करके स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिये जाते हैं। प्रतिलिपि संबंधित नगर निकाय अथवा प्राधिकरण को भेजी जाती है।"

    -डाॅ. आरके गुप्ता, जिला सर्विलांस अधिकारी

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद: नवीनीकरण नहीं कराया तो आज होगी नामों की कटौती, 5.79 लाख श्रमिकों के पंजीकरण पर खतरा