गाजियाबाद: नवीनीकरण नहीं कराया तो आज होगी नामों की कटौती, 5.79 लाख श्रमिकों के पंजीकरण पर खतरा
गाजियाबाद में श्रम विभाग ने घोषणा की है कि जिन श्रमिकों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके नाम आज सूची से हटा दिए जाएंगे। इससे 5.79 लाख श्रमिकों के पंजीकरण पर खतरा है। विभाग ने पहले ही श्रमिकों को सूचित कर दिया था, लेकिन कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नवीनीकरण का अंतिम अवसर भी दिया गया था, पर कम श्रमिकों ने लाभ उठाया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आज यानी 15 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के नाम श्रम विभाग ने सूची से हटाने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पिछले चार वर्ष से अधिक समय से पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण न कराने वालों के नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद परिक्षेत्र के पांच लाख से अधिक ने नवीनीकरण नहीं कराया है।
उक्त जानकारी देेते हुए उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1.87 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल 13.83 लाख श्रमिकों ने ही नवीनीकरण कराया है।
कल्याण बोर्ड के आदेश हैं कि चार वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों को निष्क्रिय कर दिया जाए।
इनमें जिला गाजियाबाद के दो लाख 92 हजार 141, हापुड़ के एक लाख 40 हजार 462 और बुलंदशहर जनपद के दो लाख 72 हजार 828 समेत गाजियाबाद परिक्षेत्र के कुल पांच लाख 79 हजार 431 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है।
उन्होंने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा है कि सभी समय से पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण करा लें। इसके लिए वह नजदीकी जनसेवा केंद्र में bocw.in वेबसाइट या संबंधित जिले के श्रम कार्यालय से करा सकते हैं। नवीनीकरण न होने पर श्रमिक बोर्ड की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
