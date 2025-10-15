Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाउस टैक्स विवाद: पार्षद तीन महीने तक मांगते रहे बैठक के मिनट्स, पहले ही सोशल मीडिया पर लीक होने पर भड़के

    By Hasin Shahjama Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:22 AM (IST)

    हाउस टैक्स को लेकर पार्षदों और नगर निगम प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि तीन महीने तक बैठक के मिनट्स मांगने के बाद भी उन्हें नहीं दिए गए, जबकि वे पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो चुके थे। इससे नाराज पार्षदों ने मामले की जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद नगर निगम

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम की जिस बैठक में हाउस टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निरस्त किया गया था उस बैठक के मिनट्स के पांच पेज इंटरनेट मीडिया पर लीक होने के बाद पार्षदों में भारी गुस्सा है। पार्षद बैठक के मिनट्स की काॅपी साढ़े तीन माह से नगर निगम से मांग रहे हैं। निगम ने पार्षदों ने मिनट्स की काॅपी उपलब्ध नहीं कराई है। मिनट्स के पेज लीक होने के विरोध में मंगलवार को पार्षदों ने सदन सचिव व अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव से मुलाकात की। पार्षदों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि मिनट के नोटिस पार्षदों को मिलने पर हाईकोर्ट में टैक्स बढ़ोतरी का केस निगम हार सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाउस टैक्स बढ़ोतरी के संबंध में बैठक

    नगर निगम सदन कक्ष में 30 जून को महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में हाउस टैक्स बढ़ोतरी के संबंध में बैठक हुई थी। बैठक में सांसद अतुल गर्ग, महापौर सुनीता दयाल, प्रदेश सरकार में कैबिनेट सुनील शर्मा, विधायक संजीव शर्मा व अजीतपाल त्यागी, पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे थे।

    कॉपी देने के वादे पर शांत हुए थे पार्षद

    सर्वसम्मति से हाउस टैक्स बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। बैठक की मिनट्स का रिकाॅर्ड दर्ज किया गया था। पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम ने बैठक के मिनट्स की कापी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई। पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने कई बार लिखित में निगम से मिनट्स की कापी मांगी थी। मिनट्स नहीं मिलने के विरोध में कुछ पार्षदों ने धरना भी दिया था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कांवड़ यात्रा के बाद मिनट्स की काॅपी दे दी जाएगी।

    पार्षदों ने मिनट्स की काॅपी की मांग की

    मंगलवार को पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पार्षद सदन सचिव से मिले। सदन सचिव को पत्र देते हुए पार्षदों ने मिनट्स की काॅपी की मांग की। सदन सचिव ने पार्षदों को बताया कि मिनट्स को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गई हुई है। वहां से आने पर मिल जाएंगे। पार्षद नीरज गोयल ने कहा कि उन्हें मिनट्स लेने का अधिकार है।

    बड़े मंच पर रखेंगे मुद्दा

    मिनट्स के पांच पेज को इंटरनेट मीडिया पर लीक कर दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पार्षद नीरज गोयल इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाने की चेतावनी दी है। प्रार्थना पत्र देने वालों में पार्षद हिमांशु शर्मा, पार्षद गौरव सोलंकी, पार्षद शिवम शर्मा, पार्षद ओम प्रकाश, मनोज गोयल, पूर्व पार्षद जाकिर सैफी, पवन गौतम, राधेश्याम त्यागी आदि उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में AQI 110 पहुंचा, GRAP के पहले चरण के तहत निगम की सख्ती शुरू