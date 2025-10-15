फरीदाबाद में AQI 110 पहुंचा, GRAP के पहले चरण के तहत निगम की सख्ती शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण को लागू कर दिया है। जिले में मंगलवार को एक्यूआइ 110 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। हालांकि एक्यूआइ सामान्य से थोड़ा अधिक था। लेकिन फिर भी नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से टीमों का गठन किया जा रहा है।

क्या करने होंगे उपाय? ग्रेप के पहले चरण में धूल उड़ाने वाली गतिविधियों से बचना, कचरा न जलाना और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना उपाय करने होंगे। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है तो ग्रेप का पहला चरण लागू होता है।