फरीदाबाद में AQI 110 पहुंचा, GRAP के पहले चरण के तहत निगम की सख्ती शुरू
फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 तक पहुंचने के बाद नगर निगम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण के तहत सख्ती शुरू कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम सक्रिय हो गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है ताकि प्रदूषण कम हो सके।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण को लागू कर दिया है। जिले में मंगलवार को एक्यूआइ 110 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। हालांकि एक्यूआइ सामान्य से थोड़ा अधिक था। लेकिन फिर भी नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से टीमों का गठन किया जा रहा है।
क्या करने होंगे उपाय?
ग्रेप के पहले चरण में धूल उड़ाने वाली गतिविधियों से बचना, कचरा न जलाना और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना उपाय करने होंगे। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है तो ग्रेप का पहला चरण लागू होता है।
निर्माण साइट पर धूल न उड़ने के इंतजाम
शहर में निर्माण साइट पर धूल नहीं उड़ने को लेकर इंतजाम करने होगी। इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर प्लाट एरिया से अधिक वाली साइटों को वेब पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा तथा नियमों के तहत धूल को उड़ने से रोकने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाने आवश्यक होंगे। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि ग्रेप को लेकर निगम ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। एयरगन से छिड़काव किया जा रहा है। अब एयर गन की संख्या बढ़ा दी जाएगी।
