Noida Building Collapse: डेढ़ महीने में तैयार हुआ 400 गज का तीन मंजिला मकान, जल्दबाजी लील गई 4 मजदूरों की जान

जागरण संवाददाता, जेवर। रबूपुरा के नगला हुकमसिंह में बुधवार को भरभरा कर गिरे मकान में घटिया निर्माण सामग्री के अलावा बेहद जल्दबाजी की गई थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि डेढ़ माह में चार सौ गज जमीन पर तीन मंजिला मकान बनाकर तैयार कर दिया गया था, चौथी मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। बुधवार को शटरिंग ठेकेदार ने कामगारों को सिर्फ तीसरी मंजिल की शटरिंग खोलने के लिए काम पर भेजा था।

घटनास्थल पर लोगों ने बताया कि मकान के मालिक को खेती की जमीन का मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपये मिले थे, जिसके बाद पहले से बने मकान के पीछे खेत में महावीर ने निर्माण का काम शुरू किया। डेढ़ माह में पिलर खड़े कर शटरिंग लगाकर सीधे लेंटर डालते हुए तीन मंजिल का अवैध निर्माण खड़ा कर दिया।

हैरत की बात है कि मात्र 23 दिन में दो लेंटर (दूसरी और तीसरी मंजिल) के डाले गए। मकान की तीनों मंजिल में लेटर को साधे रखने के लिए शटरिंग लगी हुई थी।

केवल तीसरी मंजिल की शटरिंग खोलने के लिए कहा गया, जिसके बाद कामगारों ने तीसरी मंजिल की शटरिंग हटाई और हादसा हो गया।

हादसे वाले मकान के आसपास तैयार हो रहे अन्य सैकड़ों अवैध निर्माण। जागरण

घटिया सामग्री, ठोस निर्माण न होना हादसे की प्रमुख वजह

अवैध निर्माण करने वाले लोगों का पता है कि मूल्यांकन के बाद निर्माण का मुआवजा लेने के बाद तैयार किए जा रहे निर्माण को गिराया जाना है।

इसी वजह से ऐसे सैकड़ों निर्माणों में दोयम दर्जे की ईंट, तय मात्रा से कम सीमेंट, मानक से कम लेटर और पिलरों मे लोहा लगाया जा रहा है।

अक्टूबर को हुई थी जीशान की शादी

स्वजन ने बताया कि बुधवार सुबह अलीगढ़ के शहजपुरा निवासी दानिश, जेवर के मोहल्ला रावलपट्टी निवासी शाकिर और कामिल दोनों सगे भाई व जीशान व फरदीन और गाजियाबाद के कलछीना निवासी नदीम काम पर गए थे। लेंटर गिरने के बाद फरदीना, दानिश तो सुरक्षित मिल गए लेकिन जीशान 22 वर्ष पुत्र जाहिद जिसकी 24 दिन पूर्व ही फरीदाबाद से शादी हुई थी घटना में मौत हो गई। देर रात तक शाकिर, कामिल व नदीम का सुराग नहीं मिल सका है, जिनकी तलाश की जा रही है।