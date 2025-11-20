Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में तीन मंजिला मकान गिरने से 4 की मौत, एक अब भी लापता

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:12 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक तीन मंजिला मकान ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। एक अन्य मजदूर घायल हुआ, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि एक अभी भी लापता है। मकान मालिक द्वारा पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक तीन मंजिला मकान ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा (जेवर)। जेवर क्षेत्र के गांव साबोता में एक तीन मंजिला पुराना मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक मजदूर अभी भी मलबे में दबा बताया जा रहा है। घायल एक अन्य मजदूर को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    इन चारों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी एक अन्य मजदूर की तलाश जारी है जिसका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

    WhatsApp Image 2025-11-19 at 11.11.10 PM

    जानकारी के अनुसार उक्त मकान मालिक द्वारा पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा था। बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे अचानक तीन मंजिला ढांचा पूरी तरह भरभरा कर गिर गया। उस समय पांच मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

    सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस, दमकल विभाग की दो गाड़ियां और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में चार शव बाहर निकाले जा चुके हैं। गंभीर रूप से घायल नदीम को तुरंत जेवर के निजी कैलाश अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    WhatsApp Image 2025-11-19 at 11.11.11 PM

    फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है क्योंकि एक मजदूर के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है।

    मृतकों के परिजनों का कैलाश अस्पताल के बाहर बुरा हाल है। रोते-बिलखते स्वजन शवों को देखकर बार-बार बेहोश हो रहे हैं।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

    मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।
     
    कैलाश अस्पताल पहुंचे परिजनों को समझाते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह और कोतवाली इंस्पेक्टर जेवर संजय कुमार सिंह गोसाई लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।
     
    bomb thread (2)
     
    रात्रि 1:00 बजे तक लोगों ने आर्थिक मदद की मांग को लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया है। वहीं, तीन मंजिला मकान के मलवे से राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है।
     
    sara (1)
     
     
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें