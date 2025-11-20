ग्रेटर नोएडा में तीन मंजिला मकान गिरने से 4 की मौत, एक अब भी लापता

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा (जेवर)। जेवर क्षेत्र के गांव साबोता में एक तीन मंजिला पुराना मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मलबे में दबने से 4 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक मजदूर अभी भी मलबे में दबा बताया जा रहा है। घायल एक अन्य मजदूर को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।





इन चारों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी एक अन्य मजदूर की तलाश जारी है जिसका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।









जानकारी के अनुसार उक्त मकान मालिक द्वारा पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा था। बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे अचानक तीन मंजिला ढांचा पूरी तरह भरभरा कर गिर गया। उस समय पांच मजदूर मलबे के नीचे दब गए।





सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस, दमकल विभाग की दो गाड़ियां और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में चार शव बाहर निकाले जा चुके हैं। गंभीर रूप से घायल नदीम को तुरंत जेवर के निजी कैलाश अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।









फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है क्योंकि एक मजदूर के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है।





मृतकों के परिजनों का कैलाश अस्पताल के बाहर बुरा हाल है। रोते-बिलखते स्वजन शवों को देखकर बार-बार बेहोश हो रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।



