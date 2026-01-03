अजय मुखिया हत्याकांड का पर्दाफाश: साढू ने अवैध संबंध और नोएडा न छोड़ने पर की थी हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 126 थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के पुश्ता रोड पर बृहस्पतिवार को झाड़ियों में गला दबाकर हत्या कर फेंके गए शव अजय मुखिया हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश कर दिया। साढू ने अवैध संबंध के शक और नोएडा छोड़कर नहीं जाने पर अजय की हत्या की थी।

हत्या को हादसा दिखाने के लिए अपने दो साथियों से मदद ली थी, लेकिन मुख्य आरोपित दो साढू और स्वजन के बयानों में अंतर आने और अंतिम काल से पुलिस 24 घंटे के अंदर ही आरोपित के गिरेबां तक पहुंची।

अजय की पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। तीनों आरोपितों को शनिवार सुबह को पुश्ता रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की निशानदेही पर ई-रिक्शा, मृतक का मोबाइल व एटीएम कार्ड बरामद किया। बिहार में समस्तीपुर के खिकारी डूमरा गांव का अजय मुखिया एक गांव के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता था। बिहार के रहने वाले उसके दो साढ़ू भी परिवार संग रहते हैं। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि अजय के अपने साढ़ू की पत्नी से अवैध संंबंध हो गए थे। तीन माह पहले जानकारी होने पर दोनों साढू ने विरोध किया था।

कई बार झगड़ा भी हो चुका था, लेकिन अजय नहीं मान रहा था। दोनों आरोपितों ने अजय को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। 28 दिसंबर को एक साढ़ू ने फोन कर अजय को असगरपुर बुलाया। वहां पर दूसरे साढू के साथ मिलकर शराब पिलाई। पुश्ता रोड पर सुनसान जगह ले जाकर अजय को धमकाते हुए नोएडा छोड़कर जाने को बोला, लेकिन वह नहीं माना।

लड़ाई झगड़ा करने पर एक आरोपित ने उसके दोनों हाथ पकड़े और दूसरे ने गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों ने गड्ढे में शव को मिट्टी से दबाकर छिपा दिया, जबकि घटनास्थल से कुछ दूरी पर मोबाइल को बंद कर और एटीएम कार्ड को पत्थर के नीचे छिपाया। फिर घर आ गए।

अगले दिन समस्तीपुर के सलमपट्टी गांव के अशोक के ई-रिक्शा से शव को नाले में फेंकने गए, प्लास्टिक के कट्टे में शव को रखा, लेकिन जल्दबाजी में झाड़ियों में फेंककर आ गए। उधर, तीन दिन तक अजय की पत्नी के साथ शव को ढूंढवाते रहे। 31 जनवरी को पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दिलवाई।