नोएडा में छह स्कूलों को बम से उड़ाने की दी धमकी, डेढ़ घंटे की जांच के बाद पुलिस बोली-ऑल इज वेल

जागरण संवाददाता, नोएडा। एक बार फिर नोएडा के छह स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल शुक्रवार को प्राप्त हुआ। इस सूचना के बाद पुलिस अधिकारी तुरंत अलर्ट हो गए। हालांकि, पूर्व में मिली धमकी को ध्यान में रखते हुए इस बार कोई हड़कंप नहीं मचा। स्कूल स्टाफ और बच्चों ने धैर्य का परिचय दिया, और अभिभावक बच्चों को साथ लेकर चले गए।

बम और डाग स्क्वायड टीम ने स्कूल परिसर, माॅल और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चेकिंग की, लेकिन किसी भी स्थान पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला। कई इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। सभी लोग आपस में आल इज वेल और धमकी को हाक्स काल बताते नजर आए।

नोएडा पुलिस मेल आईडी की जांच कर रही है। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे स्कूलों को धमकी भरे मेल की जानकारी मिली। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इस बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। पूरे जिले में पुलिस अधिकारियों से लेकर जांच एजेंसियों तक को स्कूलों में बम लगाने की धमकी मिलने की सूचना दी गई।

धमकी को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई। एटीएस टीम भी स्कूलों में पहुंच गई। बम और डाग स्क्वायड बुलाकर कक्षाओं और कार्यालयों में गहनता से जांच की गई। करीब डेढ़ घंटे की जांच में किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे पुलिस टीमों ने राहत की सांस ली।

स्कूल पहुंचे बच्चों को निर्धारित गेट से अभिभावकों के साथ भेजा गया। स्कूलों में साढ़े दस बजे के बाद सामान्य दिनों की तरह कार्य शुरू हो गया। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि स्कूलों को धमकी मिलने की जांच की गई, लेकिन किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यह हाक्स काल निकली। सुरक्षा के लिहाज से मेट्रो स्टेशन, शापिंग माल समेत अन्य स्थानों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई।

मेल की जांच कर रही साइबर सेल ने बताया कि स्कूलों को मिले धमकी भरे मेल में वीओपीएन का प्रयोग हुआ है। धमकी के बाद स्कूल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस अधिकारियों ने स्कूलों के आसपास गश्त बढ़ाने के आदेश दिए हैं।