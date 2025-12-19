ग्रेप-4 की पाबंदियों की उड़ रहीं धज्जियां, वसुंधरा में ग्रीन बेल्ट पर कोयला जलाकर फैलाया जा रहा प्रदूषण

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) का चौथा चरण की पाबंदियों के बाद भी भट्टियों में कोयला जलाया जा रहा है। वसुंधरा के विभिन्न सेक्टरों की ग्रीन बेल्ट व सड़कों के किनारे ठेली लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इन ठेलियों पर खाद्य सामग्री बनाने के लिए कोयला जलाया जा रहा है। इससे प्रदूषण फेल रहा है। स्थानीय लोगों ने एक्स पर फोटो के साथ पोस्ट करते हुए इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व नगर निगम से की है।

एनसीआर इस समय गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। हालात को काबू में करने के लिए ग्रेप-चार लागू कर बीएस-चार से नीचे वाले वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोयला जलाने पर रोक है। सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव करने के कड़े आदेश हैं। इसके बाद भी वसुंधरा के कई सेक्टर में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वसुंधरा सेक्टर-13 की ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण कर ठेली लगाई गई हैं।

इनमें खाना बनाने के लिए कोयला जलाया जा रहा है। ये स्थिति केवल इस सेक्टर की नहीं है, बल्कि सेक्टर 18 ,16 ,15, 12, 10, नौ, पांच व दो-ए में भी यही स्थिति है। यहां सड़कों के किनारे सांसों की बगिया उजाड़कर (ग्रीन बेल्ट) पर अतिक्रमण कर खुलेआम कोयला जलाया जा रहा है। इससे घना धुआं वातावरण में फैलकर स्थानीय निवासियों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय से कुछ ही दूरी पर है। समाजसेवी अमित किशोर ने कहा कि लगातार धुएं के कारण बच्चों, बुजुर्गों और दमा व सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब एक ओर आम जनता पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इस तरह के खुले प्रदूषण स्रोतों पर कार्रवाई न होना प्रदूषण बोर्ड व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए।