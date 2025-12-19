गाजियाबाद के कॉलेजों में सीसीएसयू उड़ाका दल का औचक निरीक्षण, परीक्षा केंद्रों पर नियमों की अनदेखी मिली

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध महाविद्यालयों में एनईपी विषम सेमेस्टर एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के दौरान शुक्रवार को उड़ाका दलों के संयोजक प्रोफेसर शिवराज सिंह के निर्देशन में गाजियाबाद के महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया।

पहले भी औचक निरीक्षण में सीसीएसयू के विशेष उड़ाका दल ने नौ परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़े जाने पर यूएफएम केस दर्ज किया था। विशेष उड़ाका दल के सदस्यों जेवी कालेज बड़ौत से डाॅ. विनय कुमार चिकारा, डाॅ. प्रशांत यादव, डाॅ. देवेंद्र सिरोही ने विभिन्न केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया गया।

डाॅ. विनय कुमार चिकारा ने बताया कि हापुड़, पुलखुआ के अलावा सोमवार को गाजियाबाद के केंद्रों पर भी निरीक्षण किया था। हाईटेक इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी गाजियाबाद में जांच की थी। कक्ष में द्वितीय पाली में परीक्षार्थी अपने मोबाइल फोन कक्ष निरीक्षक को सौंप कर परीक्षा दे रहे थे, जो कि परीक्षा नियमों का उल्लंघन है। सभी कक्ष निरीक्षकों को भविष्य में ऐसा न करने की उड़ाका दल द्वारा सख्त चेतावनी दी गई है।

वहीं, रायल काॅलेज डसना गाजियाबाद में ड्यूटी रजिस्टर पर परीक्षा कार्य में लगे केंद्र अधीक्षक, सहायक केंद्र अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन इंविजीलेटर्स के पास रखने व पेपर पर लिखने के कारण कुल सात परीक्षार्थियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।