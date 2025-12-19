गाजियाबाद में कैंटर की टक्कर से दो किशोरों की दर्दनाक मौत, एक साथी घायल
गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के चुड़ियाला गांव के पास कैंटर की चपेट में आने से दो किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। तीनों सैदपुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। भोजपुर थाना क्षेत्र में चुड़ियाला गांव के निकट शुक्रवार को कैंटर की चपेट में आने से बाइक सवार दो किशोर की मौत हो गई। जबकि तीसरे साथी की अस्पताल में हालत गंभीर बनी है। तीनों बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए सैदपुर गांव से चुड़ियाला पेट्रोल पंप जा रहे थे। पीछे से आ रहे कैंटर ने उन्हें टक्कर मारी। आरोपित चालक कैंटर समेत मौके से फरार हो गया।
मृतकों की पहचान भोजपुर के गांव सैदपुर के 15 वर्षीय इमरान व 16 वर्षीय वसीम के रूप में हुई थी। तीनों बिना हेल्मेट थे। वसीम के स्वजन की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।
