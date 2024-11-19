19 पावर हाउस की जमीन जल्द देने के लिए नोएडा प्राधिकरण को निर्देश, गर्मियों से पहले पूरा होगा काम 

जागरण संवाददाता, नोएडा। डीईसी (जिला विद्युत समिति) की बुधवार को कलेक्ट्रेक्ट सभागार में बैठक हुई। जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह के साथ गौतमबुद्ध नगर सांसद डॉ. महेश शर्मा, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और दादरी विधायक तेजपाल नागर मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने नोएडा प्राधिकरण को 19 पावरहाउस बनाने के लिए भूमि देने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिलाधिकारी समेत मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता मौजूद रहे।

बता दें नोएडा में गर्मियों से पहले 19 पावर हाउस का निर्माण होगा। यह बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत होगा। डीईसी की बैठक में प्राधिकरण अधकारियों को पावरहाउस के लिए जल्द भूमि देने के लिए निर्देशित किया। पीवीवीएनएल (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के अधिकारियों ने शहर में विद्युत व्यवस्था के लिए हुए सुधार कार्यों को बताया।

दो पावर हाउस ग्रेटर नोएडा के देहात क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इस बिजेनस प्लान में कुल 97.51 करोड़ रुपये खर्च कर विजनेस बिद्युत व्यवस्था में सुधार कार्य होंगे। आधा दर्जन से अधिक सबस्टेशन की क्षमता बृद्धि होगी निगम की ओर से यह कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ बीते दो वित्तीय वर्षों में किए गए 200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के बारे में निगम अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी को विस्तृत जानकारी दी।