अब प्राधिकरण बनाएगी भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे बनने वाली 5.5 KM लंबी सड़क, हजारों लोगों का सफर होगा आसान
नोएडा में भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे बनने वाली 5.5 किमी लंबी सड़क अब नोएडा प्राधिकरण बनाएगा। एजेंसी द्वारा बकाया राशि की मांग और काम करने में असमर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे बनने वाली 5.5 किमी लंबी सड़क अब नोएडा प्राधिकरण बनाएगी। अनुबंध के अनुसार इस सड़क का निर्माण पहले निर्माण एजेंसी यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड को ना था।
प्राधिकरण को ब्रिज कॉरपोरेशन की ओर से एक पत्र मिला है, जिसमें एजेंसी ने साफ कहा है कि बकाया राशि न मिलने की स्थिति में वह नीचे की सड़क और अन्य शेष कार्य नहीं कर पाएगी। यह बकाया लगभग 150 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इसलिए प्राधिकरण ने फैसला किया है वो ही सड़क बनाएगा और निर्माण एजेंसी की ईएमडी को जब्त करेगा।
प्राधिकरण ने ब्रिज कॉरपोरेशन का पत्र प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि वे काम करने में असमर्थ हैं, तो प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखेगा और स्वयं सड़क का निर्माण कराएगा। उन्होंने कहा कि भंगेल कॉरिडोर के नीचे की सड़क कई सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी खराब स्थिति से हजारों लोगों को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है।
ब्रिज कॉरपोरेशन और प्राधिकरण के बीच यह वित्तीय विवाद एलिवेटेड रोड के पूरा होने के बाद से जारी है। छह-लेन का यह 5.5 किमी लंबा कॉरिडोर इसी साल अगस्त में औपचारिक रूप से हस्तांतरित किया गया था, लेकिन ब्रिज कारपोरेशन का दावा है कि मूल्य वृद्धि, जीएसटी अंतर और विलंबित भुगतान पर ब्याज जैसी मदों में करीब 150 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।
कई रिमाइंडर भेजने के बाद भी भुगतान न मिलने पर ब्रिज कारपोरेशन ने पिछले साल नवंबर में अनुबंध की धारा 34 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की थी। एजेंसी का कहना है कि भुगतान के बिना वह सड़क, सर्विस रोड, ड्रेनेज चैनल जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर सकती। नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम ने कहा कि ऐसे में प्राधिकरण ने फैसला किया है कि वो खुद ही भंगेल एलिवेटेड के नीचे की सड़क का निर्माण करेगा और निर्माण एजेंसी ईएमडी जब्त करेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।