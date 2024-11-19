Language
    नोएडा में सवा लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन चालकों की बढ़ेगी मुश्किल, एटीएस में करानी होगी फिटनेस की जांच

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:34 AM (IST)

    नोएडा में सवा लाख से अधिक कमर्शियल वाहन चालकों को फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शासन के निर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जनपद में तैयारी और दावों के बावजूद ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) दो में से एक स्टेशन शुरू हो पाया है। जबकि शासन ने एक जनवरी 2026 से साफ निर्देश दे दिए हैं कि कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच अब केवल एटीएस के जरिए ही की जाएगी और मैनुअल व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।

    ऐसे में जनपद के सवा लाख से अधिक कमर्शियल वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि नोएडा में प्रस्तावित दोनों एटीएस सेंटर में एक चालू हो गया जबकि एक अभी भी कागजी कार्रवाई में अटका है।