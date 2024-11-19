नोएडा में सवा लाख से ज्यादा कमर्शियल वाहन चालकों की बढ़ेगी मुश्किल, एटीएस में करानी होगी फिटनेस की जांच

जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जनपद में तैयारी और दावों के बावजूद ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) दो में से एक स्टेशन शुरू हो पाया है। जबकि शासन ने एक जनवरी 2026 से साफ निर्देश दे दिए हैं कि कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच अब केवल एटीएस के जरिए ही की जाएगी और मैनुअल व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।