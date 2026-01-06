Noida Weather: सर्दी के बीच धूप की सौगात, हवा हुई कुछ साफ; नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बदला दिन का रंग

जागरण संवाददाता नोएडा। कई दिनों से ठंड, कोहरे और जहरीली हवा से जूझ रहे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को सोमवार को थोड़ी राहत मिली। सुबह आसमान साफ रहा और धूप निकलते ही शहर की रफ्तार बदलती नजर आई। मौसम की इस नरमी के साथ प्रदूषण स्तर में भी हल्का सुधार दर्ज किया गया, जिसने लोगों को सुकून का एहसास कराया।

सोमवार की धूप ने मानो लोगों को घरों से बाहर निकलने का न्योता दे दिया। पार्कों में बुजुर्ग धूप सेंकते दिखाई दिए, बच्चे खुले मैदानों में खेलते नजर आए और युवा मार्निंग वाक व योग करते दिखे। कई दिनों बाद मिली धूप ने न सिर्फ शरीर को गर्माहट दी, बल्कि लोगों के मूड को भी बेहतर किया। सर्द हवाओं के बीच यह बदलाव राहत भरा रहा।

वायु गुणवत्ता की बात करें तो रविवार के मुकाबले सोमवार को स्थिति में सुधार देखने को मिला। नोएडा का औसत एक्यूआइ रविवार को 307 था, जो सोमवार को घटकर 260 पर पहुंच गया। हालांकि यह स्तर अभी भी स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन लगातार बने गंभीर हालात से यह एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में नोएडा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि पहले नंबर पर देहरादून रहा, जहां एक्यूआइ 272 दर्ज किया गया।



नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में भी एक्यूआइ में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेक्टर-125 में एक्यूआइ 269, सेक्टर-62 में 216, सेक्टर-1 में 276 और सेक्टर-116 में 275 रिकार्ड किया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में रविवार को एक्यूआइ 316 था, जो सोमवार को घटकर 236 हो गया।

ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क-थ्री में 215 और नालेज पार्क-फाइव में 258 एक्यूआइ दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों के मुकाबले बेहतर रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि धूप से दिन में राहत मिली, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहा।