नोए़़डा की इस सोसायटी के बैचलर किराएदार प्रीपेड मीटर में अवैध कटौती से परेशान, AOA पर मनमानी का आरोप
नोएडा की आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी में बैचलर किराएदारों को प्रीपेड मीटर से प्रतिदिन 50-70 रुपये की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले छह मही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-76 की आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी में रहने वाले बैचलर किराएदारों को अपने प्रीपेड मीटर से रोजाना 50 से 70 रुपये की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले छह महीनों में मेंटेनेंस चार्ज दो बार बढ़ाए गए हैं। इसके बावजूद, किराएदारों और बैचलर लोगों ने मीटर से होने वाली कटौती को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) की मनमानी बताया है। मैनेजमेंट से शिकायत की गई है।
प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी में 50 से ज्यादा बैचलर किराएदार रहते हैं। किराएदारों को उनके प्रीपेड मीटर से रोज़ाना होने वाली कटौती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बैचलर किराएदारों ने AOA पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले छह महीनों में मेंटेनेंस चार्ज दो बार बढ़ाए गए हैं, और अब 2233 रुपये से ज्यादा वसूले जा रहे हैं।
बैचलर लोगों को वादे के मुताबिक सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। मैनेजमेंट प्रीपेड मीटर से होने वाली कटौती के बारे में कोई सफाई नहीं दे रहा है। निवासियों ने धमकी दी है कि अगर मनमानी कटौती बंद नहीं हुई तो वे अधिकारियों से शिकायत करेंगे। सिर्फ बैचलर ही नहीं, बल्कि सोसाइटी में रहने वाले परिवार भी प्रीपेड मीटर से रोजाना होने वाली कटौती से परेशान हैं। हालांकि, AOA से उनकी शिकायतें अनसुनी की जा रही हैं।
AOA के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने कहा कि किराएदार भी सोसाइटी में क्लब, मैदान और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। हर परिवार इन सुविधाओं के लिए हर महीने 1000 रुपये देता है। किराएदारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसलिए मीटर से रोज़ाना 30 रुपये तक की कटौती की जाती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।