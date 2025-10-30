नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट टेस्टिंग ट्रायल टला, अब नई तारीख का इंतजार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज यानी गुरुवार को ट्रायल टल गया है। कल 31 अक्टूबर को ट्रायल होने की संभावना है।

नेविगेशन केलीब्रेशन के लिए डीजीसीए को आज विमान के साथ जांच करनी थी। ट्रायल टलने की वजह से अभी जांच का पता नहीं चल पाया है।

एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी करने से पहले चल रही फ्लाइट टेस्टिंग नोएडा एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी करने से पहले नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) एयरपोर्ट पर यात्रियों एवं विमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट टेस्ट करा रहा है। तीन दिन से विभिन्न एजेंसियां एयरपोर्ट की सुरक्षा और रनवे पर विमानों की लैडिंग एवं टेकआफ के लिए नेविगेशन सिस्टम और संचार उपकरणों की जांच कर रहे हैं।

जांच में अभी तक सबकुछ तय मानकों के मुताबिक, मिलने पर एजेंसी अब मिनी एयरक्राफ्ट की सफल लैडिंग और टेकआफ कराने की तैयारी कर रही हैं। एयरक्राफ्ट से टेस्टिंग के बाद फ्लाइट टेस्ट पूरा हो जाएगा जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर डीजीसीए नोएडा एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी करेगा।