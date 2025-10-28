नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 1857 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण; अधिसूचना जारी

- एडीएम कार्यालय से धारा-21 के तहत 15 हजार कृषकों को भेजे जाएंगे व्यक्तिगत नोटिस

- प्रभवित कृषक जमीन में हिस्सा, रिकार्ड और स्वामित्व को लेकर दर्ज करा एक माह तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति



मनोज कुमार शर्मा, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए तीसरे चरण में जेवर के 14 गांव की जमीन पर शासन द्वारा धारा- 19 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के बाद अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कार्यालय से अधिग्रहण होने वाली भू-स्वामी कृषकों को व्यक्तिगत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। भू- स्वामियों को एक माह की अवधि में अगर आपत्ति है तो उसे दर्ज कराना होगा। जिसके बाद जिला प्रशासन जमीन के अधिनिर्णय की तारीखों की घोषणा करते हुए प्रतिकर की धनराशि तय करेगा।

तय प्रतिकर को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजते हुए अधिग्रहण की प्रकि्रया को पूरा किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेज-2 फेज -2 व स्टेज-2 फेज 3 के लिए जेवर के थोरा, नीमका शाहजहांपुर, खव्जापुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर सिवारा, जेवर बांगर, साबोता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चोरौली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही सहित 14 गांवों की कुल 1857.7706 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। शासन ने शुक्रवार को जमीन अधिग्रहण की धारा-19 की अधिसूचना जारी कर दी थी।

धारा -19 की अधिसूचना के बाद अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति के कार्यालय में 14 गांव के लगभग 15 हजार प्रभावित भू-स्वामियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद भू-स्वामी अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति कार्यालय में 25 नवंबर तक रामनेर 26 नवंबर तक साबौता और चौरोली, 27 नवंबर तक थोरा, 28 नवंबर तक दयानतपुर,किशोरपुर और सिवारा, 29 नवंबर तक ख्वाजपुर एक दिसंबर तक बनवारीवास और पारोही, दो दिसंबर तक नीमका और तीन दिसंबर तक रोही, जेवर बांगर और बंकापुर के कृषक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां मिलने के बाद अधिनिर्णय (अवार्ड) घोषित करते वक्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

एसआई की अधिसूचना के बाद से मिलेगी बैंक ब्याज शासन ने नोएडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए जेवर के 14 गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए 3 जुलाई 2023 को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआईए) की अधिसूचना जारी की थी। अगर अधिनिर्णय के समय तक जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ते है तो मल प्रतिकर 1550 रूपए प्रतिवर्ग मीटर पर एसआईए की अधिसूचना से अवार्ड दिनांक तक का बैंक ब्याज जोड़ते हुए अवार्ड घोषित किया जाएगा।