नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिलने में क्यों हो रही देरी? सामने आई वजह

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एयरोड्रम लाइसेंस जारी होने में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) से सुरक्षा सर्टिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण देरी हो रही है। BCAS के मानकों के अनुसार, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) ने अभी तक सभी ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम पूरे नहीं किए हैं।

YIAPL के CEO, जो एक विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए गृह मंत्रालय से मंज़ूरी भी पेंडिंग है। पिछले सुरक्षा निरीक्षणों में पाई गई कमियों को ठीक करने के बाद, YIAPL एक बार फिर BCAS से सुरक्षा निरीक्षण का अनुरोध करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 7 दिसंबर को होने की उम्मीद थी।

YIAPL ने उद्घाटन समारोह और प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थीं, लेकिन एयरोड्रम लाइसेंस न होने के कारण सभी तैयारियां रुक गई हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए BCAS सुरक्षा मानकों को पूरा करने में काफी समय लग रहा है। BCAS टीम ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया, लेकिन हर बार कमियां पाई गईं।

शुरुआत में, क्रिटिकल पेरीमीटर वॉल, सुरक्षा टावरों आदि के संबंध में कमियां पाई गईं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने भी बम डिस्पोजल उपकरणों के संबंध में आपत्तियां उठाईं। YIAPL ने ये उपकरण जर्मनी से खरीदे थे, लेकिन वे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते थे।

अधिकारियों के अनुसार, अब ये उपकरण कनाडा से खरीदे जा रहे हैं, और उनके आने तक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एयरसाइड पर क्रिटिकल पेरीमीटर वॉल और टावरों पर काम पहले ही पूरा हो चुका है। BCAS ने चल रहे निर्माण कार्य के कारण टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर श्रमिकों और यात्रियों की आवाजाही के संबंध में भी आपत्तियां उठाईं।

अधिकारियों का कहना है कि इन आपत्तियों को दूर कर दिया गया है, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी YIAPL के CEO, क्रिस्टोफ श्नेलमान, के विदेशी नागरिक होने का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। इसके लिए पहले गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन यह अभी भी पेंडिंग है। अधिकारियों का कहना है कि BCAS सुरक्षा सर्टिफिकेशन के लिए CEO को गृह मंत्रालय से मंज़ूरी ज़रूरी है।

एयरपोर्ट के उद्घाटन और संचालन में यह देरी इस तथ्य के बावजूद हो रही है कि राज्य के नागरिक उड्डयन के अतिरिक्त मुख्य सचिव, दीपक कुमार, निदेशक ईशान प्रताप सिंह, NIAL के CEO राकेश सिंह और नोडल अधिकारी शैलेंद्र भाटिया नियमित रूप से YAPL के साथ बैठकें कर रहे हैं और काम की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अक्टूबर और नवंबर में एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को भी एयरपोर्ट के बारे में लगातार अपडेट मिल रहे हैं।