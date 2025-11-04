नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान का रास्ता साफ, रनवे-28 पर विमान की लैंडिंग रही सफल; अब डीजीसीए की मुहर का इंतजार

Language
    नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानों के संचालन का रास्ता खुल गया है। रनवे-28 का आईएलएस परीक्षण सफल रहा, जिसके बाद अब डीजीसीए की मंजूरी का इंतजार है। इस प्रणाली से विमान खराब मौसम में भी सुरक्षित उतर सकेंगे। हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कैलिब्रेशन प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हो गई। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमान ने रनवे 28 की ओर से सफल लैंडिंग की। इसके साथ ही रनवे 28 के इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की जांच की गई। जांच में सभी उपकरण सही काम करते पाए गए।

    एयरपोर्ट के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने पूरी तरह ठीक कार्य किया। कैलिब्रेशन की रिपोर्ट महानिदेशालय नागर विमानन डीजीसीए को भेजी जाएगी। इसके आधार पर डीजीसीए एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करेगा।

    रनवे दस से सफल लैंडिंग की

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार को जांच का अंतिम पड़ाव भी पार कर लिया। एयरपोर्ट के नेविगेशन एवं कैलिब्रेशन प्रक्रिया के लिए पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार के दिन निर्धारित किए गए थे, लेकिन बृहस्पतिवार को मौसम खराब होने के कारण इसे रद कर दिया गया था। शुक्रवार को एएआई के विमान ने दिल्ली से उड़ान भरकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे दस (पश्चिमी छोर) से सफल लैंडिंग की थी। रनवे 28 के आईएलएस परीक्षण के लिए मंगलवार का दिन चुना गया।

    अब यह रिपोर्ट डीजीसीए को भेजी जाएगी

    एएआई के विमान ने दिल्ली से उड़ान भरकर दोपहर में नोएडा एयरपोर्ट के रनवे 28 पूर्वी छोर पर सफल लैंडिंग की और लोकलाइजर और ग्लाइड पाथ सिस्टम का कैलिब्रेशन किया गया। इस दौरान नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने सफलता पूर्वक काम किया। पहली कैलिब्रेशन टेस्ट फ्लाइट की तरह इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन (आइसीएओ) के मानकों के अनुसार सर्विलांस सिस्टम, एयर ट्रैफिक मूवमेंंट आटोमेशन सिस्टम, कम्यूनिकेशन सिस्टम व नेविगेशन सिस्टम की जांच कर डाटा एकत्र किए गए। इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को भेजी जाएगी।

    रात में भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी

    डीजीसीए रिपोर्ट के परीक्षण के बाद एयरपोर्ट को एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी करेगा। इसी माह डीजीसीए से लाइसेंस जारी होने की संभावना है । इसके बाद एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो सकेगी। हालांकि दिसंबर में एयरपोर्ट से घरेलू व कार्गो विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। शुरुआत में एयरपोर्ट से दिन में ही विमान सेवा उपलब्ध होगी। उपकरणों के परीक्षण एवं संचालन प्रक्रिया सामान्य होने पर रात में भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि रनवे 28 के आईएलएस के सफल कैलिब्रेशन के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। मंगलवार को हुई कैलिब्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से सफल रही है। डीजीसीए ने जल्द एयरो ड्रोम लाइसेंस जारी होने की उम्मीद है।

