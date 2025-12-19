नोएडा एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 14 गांवों की 1888 हेक्टेयर जमीन के अवार्ड होंगे घोषित; 2026 में मिलेगा मुआवजा

मनोज कुमार शर्मा, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जेवर के 14 गांव की 1888 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एडीएम एलए कार्यालय से सभी गांव के अवार्ड तैयार कर अनुमोदन के लिए मंडलायुक्त मेरठ को भेजे जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

8691 करोड़ में से दूसरी किस्त जारी दिसंबर के अंत तक सभी गांव के अवार्ड घोषित करते हुए नए साल में लोगों का जमीन के प्रतिकर की धनराशि उनके सीधे बैंक खातों में भेजनी शुरू कर दी जाएगी। जमीन अधिग्रहण पर खर्च होने वाली धनराशि 8691 करोड़ में से दूसरी किस्त के रूप में राज्य सरकार की तरफ से 1499 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पहली किस्त के रूप में 1315 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

1857.88 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण की प्रक्रिया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट,जेवर के तीसरे चरण के विस्तारीकरण के लिए जेवर के 14 गांव रोही, पारोही, बनवारीवास, रामनेर, किशोरपुर, साबौता मुस्तफाबाद, दयानतपुर, अहमदपुर चौरोली, नीमका शाहजहापुर, ख्वाजपुर, थोरा, बंकापुर, मुकीमपुर सिवारा व जेवर बांगर की 1857.88 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति की तरफ से प्रभावित गांव के अवार्ड तैयार कर अनुमोदन के लिए मंडलायुक्त मेरठ से अनुमोदन के लिए भेज गए हैं। अनुमोदन के बाद दिसंबर अंत तक सभी प्रभावित 14 गांव के अवार्ड घोषित करते हुए नए साल में मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही हैं।

14 गांव की जमीन अधिग्रहण पर होंगे 8691 करोड़ रुपए तीसरे चरण की जमीन अधिग्रहण पर लगभग 8691 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (नियाल) में राज्य सरकार और नोएडा प्राधिकरण की अंश धारिता 37.5 प्रतिशत की है, वही ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की 12.5-12.5 की अंश धारिता है। राज्य सरकार को अपने अंश के हिसाब से 3259 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण के लिए देनी थी। जिसमें से पहली किस्त के रूप में शासन ने 1315 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही जारी कर दी थी। लेकिन विस्तारीकरण के लिए 31 हेक्टेयर कम जमीन अधिग्रहण की जानी है । उस हिसाब से शासन की तरफ से अब 1499 करोड़ रुपए जारी करने के साथ ही अपनी अंश धारिता का लगभग पूरा हिस्सा कल्क्टर गौतमबुद्धनगर को भेज दिया गया है।