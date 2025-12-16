Language
    नोएडा एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे, 740 एकड़ जमीन खरीदेगा यीडा

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:35 AM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगा यूपीडा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 16 गांव की करीब 740 एकड़ भूमि की खरीदेगा। इसका सर्वे पूरा हो गया है। भूमि खरीद पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किलोमीटर यानी बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से शुरू होगा और यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर सेक्टर 21 फिल्म सिटी के पास जुड़ेगा।

    एलिवेटेड होगा नौ किलोमीटर का हिस्सा

    लिंक एक्सप्रेसवे का करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा यीडा क्षेत्र में है। इसमें से नौ किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। सर्विस रोड से आसपास के लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी। प्राधिकरण जमीन खरीदकर यूपीडा को सौंपेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडा ही करेगा।

    लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 56 गांवों की भूमि पर होगा, जिनमें गौतमबुद्धनगर के आठ और बुलंदशहर के 48 गांव है। इनमें 14 गांव खुर्जा तहसील के हैं, बाकी बुलंदशहर, सियाना व शिकारपुर तहसील के रहेंगे। यह परियोजना करीब 4000 करोड़ रुपये में पूरी होगी।

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक होगी कनेक्टिविटी

    मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे के यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ लिंक एक्सप्रेसवे का यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32, 33 से भी सीधा जुड़ाव होगा, जिससे कार्गो के वाहनों को एयरपोर्ट तक पहुंचने या इससे जुड़े किसी भी रूट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही लिंक एक्सप्रेसवे को एनएच 34 से भी जोड़ा जा सकता है, हालांकि अभी इसे लेकर कोई कार्य योजना तैयार नहीं है।