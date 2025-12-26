Noida Airport: मार्च तक तैयार होगी कार्गो विलेज को जोड़ने वाली आठ KM लंबी सड़क, स्पेशल कॉरिडोर कनेक्टिविटी मिलेगी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो विलेज को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 8.25 किमी लंबी सड़क का निर्माण कार्य मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। यमु ...और पढ़ें
मनोज कुमार शर्मा, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। संचालन से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां यात्री और कार्गो दोनों ही क्षेत्र में अलग अनुभव और सुविधा दी जाएंगी।
एयरपोर्ट पर दिल्ली एनसीआर और आसपास के जिलों से आने वाले शिपमेंट के लिए अलग से स्पेशल कॉरिडोर कनेक्टिविटी दी जानी है इसके लिए यमुना प्राधिकरण एनएचएआई से 8.25 किमी लंबी और 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण तेजी से पूरा करा रहा है। सड़क का ज्यादातर हिस्सा तैयार हो चुका है। मार्च तक पूरी तरह इस सड़क के ऑपरेशनल होने की उम्मीद है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो विलेज को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देने के लिए यमुना प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल के उत्तर एवं पूर्वी छोर से यमुना एक्सप्रेसवे तक 8.25 किमी लंबी चार लेन की 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण एनएचएआइ करा रहा है। एनएचएआइ ने सड़क का निर्माण के लिए मिट्टी भराव से लेकर कंक्रीट बिछाने के अलावा कई स्थानों पर काली तारकोल की पट्टी भी बिछाना शुरू कर दिया है।
यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से दोनों तरफ काली पट्टी बिछाने के साथ ही डिवाइडर बनाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन बीच-बीच में अंडरपास और पुलिया निर्माण के चलते काफी काम बचा हुआ है जिसे मार्च तक पूरा करने की उम्मीद है। इस सड़क के बनने के बाद एयरपोर्ट कार्गो विलेज को यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे स्पेशल कारिडोर कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ जाएगा कार्गो विलेज
यमुना एक्सप्रेसवे तक बनने वाली आठ किमी स्पेशल कारिडोर कनेक्टिविटी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईपीई के अलावा भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ जाएगा। जिसके बाद मुंबई से लेकर आगरा मथुरा, दिल्ली एनसीआर और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद मेरठ और उत्तराखंड तक सीधा आवागमन तैयार हो जाएगा। साथ ही नोएडा,ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अलावा यीडा क्षेत्र के औद्योगिक सेक्टरों से आने जाने वाले मालवाहक ट्रक सीधे बिना किसी रुकावट के कार्गो टर्मिनल तक पहुंच सकेंगे।
