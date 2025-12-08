नोएडा में किफायती फ्लैट योजना को झटका, अब 710 फ्लैटों की नई आवासीय योजना लाने की तैयारी में प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-27 में बनाए जाने वाले किफायती फ्लैट योजना को अब तक शासन ने मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में योजना में बदलाव के लिए नोएडा प्राधिकरण ने विचार शुरू कर दिया है। जल्द ही नई योजना तैयार कर यहां फ्लैट बनाए जाएंगे।

नोएडा प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों के लिए सेक्टर-27 के पॉकेट-ए में फ्लैट बना रखे हैं। यहां अभी करीब 200 फ्लैट बने हुए हैं। इन फ्लैट को बने हुए 35 साल से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में यह जर्जर हो गए हैं।

कुछ समय पहले प्राधिकरण ने निर्णय लिया था कि इनको तोड़कर नए फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां करीब 17 हजार वर्ग मीटर एरिया में फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। अनुमान के तौर पर करीब 10 मंजिल के बनेंगे।

अभी तीन मंजिल तक फ्लैट बने हुए हैं। नोएडा प्राधिकरण की योजना थी कि यहां प्राधिकरण कर्मचारियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी फ्लैट बनाए जाएंगे। ये फ्लैट की कीमत अधिक नहीं रखी जाएगी, जिससे कि आम लोगों को यह उपलब्ध हो सकें। इस साल जनवरी महीने में नोएडा प्राधिकरण ने फ्लैट बनाने की योजना तैयार की थी।

सीईओ डाॅ. लोकेश एम ने बताया कि यहां पर 710 फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट का साइज करीब 800 वर्ग फिट होगा। इसमें 2 बेडरूम, 1 डाइंग कम डाइनिंग रूम, 1 किचन व 2 बाथरूम बन जाते हैं। इनमें करीब 210 फ्लैट प्राधिकरण के कर्मचारियों व 500 फ्लैट आम लोगों के लिए बनाए जाएंगे।