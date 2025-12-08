देश में सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा, रोक के बावजूद निर्माण कार्य जारी; नोटिस का नहीं दिख रहा असर
नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर की हवा देश में सबसे प्रदूषित हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। देश में सबसे प्रदूषित हवा नोएडा की है। बढ़ती सर्दी के साथ प्रदूषण की रफ्तार लोगों को बीमार कर रही है। सोमवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 बेहद खराब श्रेणी में रहा। उखड़ी सड़कें,निर्माण कार्य और प्राधिकरण की सुस्ती से शहर की हवा रेड जोन में बना हुआ है।
नोएडा और ग्रेनो की खुदी सड़कें धुल उड़ा रही है तो निर्माण साइट्स पर चल रहे कार्य के दौरान पानी का छिड़काव और ग्रीन शेड लगाकर बिल्डर काम नहीं करा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष प्राधिकरण प्रदूषण कम करने के उपाय करने में भी सुस्ती दिखा रही है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण को तीन से चार बार नोटिस दे चुके हैं कि सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान प्राधिकरण के वेंडर्स पानी का छिड़काव करके काम नहीं कर रहे हैं। वहीं उखड़ी सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है इससे धुल उड़ने से शहर का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों का बजट होने के बाद भी प्राधिकरण सुस्त बना हुआ है।
बता दें कि ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू होने के बाद भी नियमों का पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। ग्रैप की पाबंदियों के साथ निर्माण कार्य किया जा सकता है लेकिन पांबदियों को हवा कर लोग हवा को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री
रात का गिरता तापमान सर्दी बढ़ा रहा है। इस सीजन का सबसे कम तापमान सोमवार को रहा। न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। दृश्यता 3 किमी रही। सर्द हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह से छाई हल्की धुंध ने मौसम में ठंडक ला दी है।
