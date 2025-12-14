Language
    Noida Accident: एनएच-34 पर घने कोहरे के चलते आपस में टकराईं तीन कार, चीख-पुकार सुन दौड़े लोग

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:08 PM (IST)

    नोएडा में एनएच-34 पर घने कोहरे के कारण तीन कारें आपस में टकरा गईं। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर लोग मदद के लिए दौड़े। कोहरे ...और पढ़ें

    एनएच-34 पर वाहन टकरा गए। फोटो- जागरण

    संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। कोतवाली दादरी क्षेत्र के एनएच-34 पर रविवार सुबह घने कोहरे के चलते तीन कार आपस में टकरा गईं। कार में सवार लोगों को हल्की फुल्की चोट आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी कार सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया।

    पुलिस के अनुसार, सुबह आठ बजे के करीब कोहरे में दादरी की तरफ से सिकन्द्राबाद की तरफ जा रही तीन कार कोट गांव के गेट के सामने अचानक आपस में टकराने से क्षतिग्रस्त हो गईं। कार में सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर सवारियां को बाहर निकालने का प्रयास किया।

    घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन बीच सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। घटना का कारण कोहरे में विजीवल्टी कम होने से धीमे गति से चल रही कार में पीछे से तेज गति से आई कार द्वारा टक्कर मारने से हुई।

