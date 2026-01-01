Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल पर 20 करोड़ की शराब गटक गए नोएडा के लोग, 31 दिसंबर की शाम जमकर छलके जाम

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:39 PM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर में नए साल के जश्न पर 31 दिसंबर की शाम 20 करोड़ रुपये से अधिक की शराब बिकी। यह पिछले साल की 14 करोड़ रुपये की बिक्री से काफी ज्यादा है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर की रात को जिले में जमकर जाम छलके। गौतमबुद्ध नगर में करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल 14 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकार को तकरीबन साढ़े दस करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नए साल के जश्न को देखते हुए आबकारी विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी।

    बिना अनुमति शराब परोसे जाने पर अर्थदंड की कार्रवाई करने के साथ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत दी गई थी। जिसके बाद 820 अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए आवेदन हुए। शाम ढलते ही लोग नए साल के जश्न में डूब गए। जमकर शराब के जाम छलके।

    ज्यादातर लोगों ने होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल में अपने दोस्तों पर परिवार के लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाया। घर, फार्म हाउस, क्लब हाउस व होटल में आबकारी विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच की। इसके लिए विभाग ने सात टीमों का गठन किया हुआ था।

    शहर में शराब की संचालित दुकानें

    • देशी शराब के ठेके- 234
    • अग्रेजी व बीयर शॉप -239
    • माडल शॉप- 27
    • प्रीमियम शॉप- 44

     

    नया साल के जश्न की पार्टी करने के लिए एक दिन के लिए अस्थायी लाइसेंस उपलब्ध कराए गए थे। पार्टी के लिए तकरीबन 820 अस्थायी बार लाइसेंस जारी किए गए थे। 20 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई।


    -

    सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्ध नगर