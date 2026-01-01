नए साल पर 20 करोड़ की शराब गटक गए नोएडा के लोग, 31 दिसंबर की शाम जमकर छलके जाम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर की रात को जिले में जमकर जाम छलके। गौतमबुद्ध नगर में करीब 20 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल 14 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।

आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकार को तकरीबन साढ़े दस करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नए साल के जश्न को देखते हुए आबकारी विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। बिना अनुमति शराब परोसे जाने पर अर्थदंड की कार्रवाई करने के साथ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत दी गई थी। जिसके बाद 820 अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए आवेदन हुए। शाम ढलते ही लोग नए साल के जश्न में डूब गए। जमकर शराब के जाम छलके।

ज्यादातर लोगों ने होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल में अपने दोस्तों पर परिवार के लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाया। घर, फार्म हाउस, क्लब हाउस व होटल में आबकारी विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच की। इसके लिए विभाग ने सात टीमों का गठन किया हुआ था।