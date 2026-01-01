नोएडा में बिना HSRP सड़कों पर दौड़ रही डेढ़ लाख गाड़ियां, 10 हजार रुपये तक हो सकता है चालान

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली में कार में हुए बम ब्लास्ट के बाद भी परिवहन विभाग जागा नहीं है। जिलेभर में करीब ढेड़ लाख ऐसे वाहन हैं, जो बिना एचएसआरपी (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन न तो विभाग को इसकी चिंता है और न ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।

एचएसआरपी नंबर प्लेट के शहर में बेखौफ दौड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहनों की पहचान करना बड़ी चुनौती है। साथ ही यह वाहन पेंट या अन्य किसी भाषा में अपने वाहनों में नंबर लिखवा लेते हैं या फिर लिखते ही नहीं हैं।

ऐसे में यदि इन वाहनों के जरिए किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो इनकी पहचान करना बड़ी समस्या बन जाएगा। तीन साल पहले साल 2023 के फरवरी माह में इसको लेकर अभियान परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने चलाया था। लेकिन तब से लेकर अब तक अभियान नही चला।

बता दें, भारत सरकार ने अप्रैल 2019 से सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद से इसे हर वाहन पर लगाना अनिवार्य हो गया था। इसका उद्देश्य वाहन सुरक्षा बढ़ाना, चोरी रोकना और वाहनों की एक समान पहचान सुनिश्चित करना रहा।