    शर्मसार हुई मां की ममता, आंचल की जगह छत पर छोड़ा नवजात; मामले की सच्चाई जान हर कोई हैरान

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक मां ने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद छत पर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जेवर। ग्रेटर नोएडा में जेवर के साबौता गांव में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच की।

    बताया गया कि मंगलवार तड़के एक मां ने नवजात को जन्म देने के बाद गांव में छत पर लावारिस फैंक दिया। ग्रामीणों को नवजात के रोने की आवाज आई तो छत पर जाकर देखा, वहां नवजात पड़ा हुआ था।

    इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उसे एनआईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। फिलहाल बच्चे की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है।

    कोतवाली निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने छप पर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे टोल चौकी उपनिरीक्षक संसार सिंह ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। उपचार के बाद बच्चे की हालत खतरे बाहर है।