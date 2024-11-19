नोएडा में एनईए चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज मतदाता सूची होगी चस्पा; प्रपत्र का वितरण होगा

Language
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:33 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर के सबसे पुराने औद्योगिक संगठन नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) के चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक जनवरी से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सेक्टर-6 स्थित एनईए भवन पर आज सुबह 11 बजे मतदाता सूची चस्पा होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों के लिए चुनाव प्रपत्र वितरण भी शुरू हो जाएगा।

    चुनाव अधिकारी योगेश आनंद, राकेश कल्याल, प्रदीप मेहता, सुभाष सिंघल ने बताया कि 31 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को अपनी सदस्या का नवीनीकरण करना था। इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।

    एक से पांच जनवरी तक कार्यालय पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक चुनाव प्रपत्र का वितरण होगा। जो भी पैनल इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है या व्यक्तिगत चुनाव में शिरकत करना चाहता है वह कार्यालय पर संपर्क कर अपना चुनावी प्रपत्र 200 रुपये लेकर प्राप्त कर सकता है।

    हर दो साल में चुनाव प्रक्रिया होती है। इसमें नए पदाधिकारी और ईसी सदस्य चुने जाते हैं। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो नोएडा के औद्योगिक विकास के साथ-साथ सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण महत्वपूर्ण है।