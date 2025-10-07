नोएडा पुलिस की हिरासत में यूट्यूबर अजीत भारती, सीजेआई पर विवादित और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप

जागरण संवाददाता, नोएडा। सीजेआई बीआर गवई पर टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर अजीत भारती को सेक्टर-58 थाना पुलिस ने हिरासत में लिया।

सेक्टर-58 थाना के पुलिस अधिकारी यूट्यूबर अजीत भारती से पूछताछ कर रहे हैं। सीजेआई के ऊपर एक वकील की ओर से जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर यूट्यूबर अजीत भारती पर विवादित और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है।

सूत्रों के अनुसार यूट्यूबर अजीत भारती को पहले नोएडा सेक्टर-58 थाने और फिर डीसीपी ऑफिस 12/22 चौकी ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

बताया जा रहा है कि सीजेआई पर कई तरह की भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजीत भारती को हिरासत में ले लिया है।

