Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा पुलिस की हिरासत में यूट्यूबर अजीत भारती, सीजेआई पर विवादित और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप

    By pravendra singh sikarwar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर अजीत भारती को सीजेआई बीआर गवई पर टिप्पणी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। सेक्टर-58 थाना पुलिस अजीत भारती से पूछताछ कर रही है। उन पर सीजेआई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर विवादित और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार उन्हें पहले सेक्टर-58 थाने और बाद में डीसीपी ऑफिस ले जाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    यूट्यूबर अजीत भारती को नोएडा पुलिस ने हिरासत में लिया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सीजेआई बीआर गवई पर टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर अजीत भारती को सेक्टर-58 थाना पुलिस ने हिरासत में लिया।

    सेक्टर-58 थाना के पुलिस अधिकारी यूट्यूबर अजीत भारती से पूछताछ कर रहे हैं। सीजेआई के ऊपर एक वकील की ओर से जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर यूट्यूबर अजीत भारती पर विवादित और भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है।

    सूत्रों के अनुसार यूट्यूबर अजीत भारती को पहले नोएडा सेक्टर-58 थाने और फिर डीसीपी ऑफिस 12/22 चौकी ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।

    बताया जा रहा है कि सीजेआई पर कई तरह की भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजीत भारती को हिरासत में ले लिया है।

    यह भी पढ़ें- नोएडा में एलिवेटेड रोड के नीचे चलती बस में लगी आग, मची अफरा-तफरी; दमकलकर्मियों ने पाया काबू

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें