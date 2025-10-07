नोएडा में एलिवेटेड रोड के नीचे चलती बस में लगी आग, मची अफरा-तफरी; दमकलकर्मियों ने पाया काबू

नोएडा के सेक्टर-128 में एलिवेटेड रोड के नीचे एक चलती बस में आग लग गई। बस में आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई लेकिन सभी सुरक्षित उतर गए। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-128 में एलिवेटेड रोड के नीचे सोमवार शाम को विश्व भारती स्कूल के पास एक चलती हुई प्राइवेट बस में आग लग गई। गनीमत रही कि धुआं निकलता देखकर सवारीं नीचे उतर गईं। चालक भी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। अग्निशमन कर्मियों ने दो गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है।

लोगों ने बताया कि बुलंदशहर नंबर की बस शाम करीब चार बजे सेक्टर-62 से होकर सेक्टर-37 की तरफ जा रही थी। एलिवेटेड रोड के नीचे पहुंचते ही अचानक धुएं के बाद आग की लपटें उठने लगीं। शोर मचाकर सवारियां भी बाहर निकल गईं। एक राहगीर ने घटना की जानकारी सेक्टर-20 थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी।