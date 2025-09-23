यूपी ट्रेड शो में दिखेगी नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता, सभी 75 जिलों से महिला स्वयं सहायता समूह का हुआ चयन

गौतमबुद्धनगर के उजाला समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित सब्जी मसालों का स्टॉल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगेगा। इस समूह का चयन जिले से हुआ है जो 2017 से कार्यरत है। समूह की महिलाएं मसाले बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनके उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। उनके मसालों की गुणवत्ता और स्वच्छता ही उनकी पहचान है।

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जिलों की नारी शक्ति की आत्मनिर्भरता की सफलता की कहानी देश विदेश तक प्रदर्शित होगी। ट्रेड शो में स्टाल लगाने के लिए प्रत्येक जिले से सबसे बेहतरीन उत्पाद बनाने वाले एक-एक महिला स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है।

गौतमबुद्धनगर से उजाला स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है। समूह के बनाए सब्जी मशालों का कई जिलों तक निर्यात हो रहा है। इससे समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक ट्रेड शो का आयोजन चलेगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शासन स्तर से यह भी निर्णय लिया गया है कि महिला स्वयं सहायता समूहों की भी सहभागिता रहे।

जिले में जेवर ब्लाक के शमशम नगर के उजाला समूह का चयन किया गया है। समूह का गठन वर्ष 2017 में हुआ था। इसकी अध्यक्ष गुड्डी हैं। समूह से 10 महिलाएं जुड़ी हैं। महिलाओं ने सब्जी मसाले बनाने का कार्य शुरू किया था।

शुरुआत पांच किलो मशाला बनाने से हुई थी। समूह बाजार से खड़ा मसाला खरीदकर साफ-सफाई के बाद हाथों व मशीनों की मदद से पिसाई करता है। शुरुआत में आसपास की दुकानों पर मसाले की बिक्री की। इनके बनाए मशाले की बेहतर गुणवत्ता का लोगों को स्वाद लग गया।

धीरे-धीरे बिक्री का दायरा और मांग बढ़ने लगी। समूह की महिलाओं के बनाए सब्जी मसाले अब जिलेभर में बिक रहे हैं। आर्डर मिलते ही डिलीवरी की जा रही है। पांच किलो से शुरू सफर अब हर माह चार सौ किलो की मांग तक पहुंच चुका है।

समूह की अध्यक्ष गुड्डी ने बताया गुणवत्ता व स्वच्छता हमारी पहचान है। समूह की प्रत्येक महिला को हर माह आठ से 10 हजार रुपये तक की बचत हो जाती है। इससे समूह से जुड़ीं महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पिछले दिनों अयोध्या में आयोजित सरस मेले में भी समूह की बनाए सब्जी मसालों का स्टाल लगा था।