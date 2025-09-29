Trade Show: UP इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन उमड़ी भीड़, आज होगा समापन; PM मोदी ने किया उद्घाटन
ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन भारी भीड़ उमड़ी। रविवार की छुट्टी के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों से लोग खरीदारी करने पहुंचे। एक जिला एक उत्पाद हॉल में सबसे ज्यादा भीड़ रही जहां लोगों ने करवा चौथ और दिवाली के लिए जमकर खरीदारी की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न व्यंजनों ने लोगों को खूब आकर्षित किया।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन रविवार को जमकर भीड़ उमड़ी। छुट्टी का दिन होने के कारण सुबह 10 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद रहा। दिल्ली, गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा के अलावा अलीगढ़ तक से लोग ट्रेड शो में खरीदारी करने को पहुंचे।
सबसे अधिक भीड़ एक जिला एक उत्पाद वाले हाल में रही। करवा चौथ, दशहरा और दीपावली को लेकर लोगों ने घर के सजावटी सामान और परिचितों और स्वजन को गिफ्ट देने के लिए जमकर खरीदारी की। आमजन के अलावा काफी संख्या में कालेज के छात्र भी मौजूद रहे।
मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर विश्वविद्यालय के छात्र बसों से ट्रेड घूमने और खरीदारों को पहुंचे। उधर बी2बी के तहत कई कंपनियों के बीच व्यापार समझौता भी हुआ। दोपहर तीन बजे के बाद लोगों का भारी संख्या में पहुंचा शुरू हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति ने जान भर दी।
बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, प्रयागराज के जायकों का स्वाद लेने के लिए फूड कोर्ट में लंबी लाइन लगी रही। इसके अलावा सीएम युवा हाल में स्टार्टअप, द्वितीय तल पर लगे सरकारी विभागों के स्टाल जिनमें पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग में लोगों की रुचि अधिक रही।
