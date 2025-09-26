यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: पुलिस विभाग के स्टाल पर प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली

ग्रेटर नॉएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने प्रतिभाग किया। विभाग के स्टॉल “दंड से न्याय की ओर “ थीम का समावेश देखने को मिला। इस मौके पर STF ATS यूपी 112 सहित विभिन्न एजेंसियों से अपनी सेवाओं से नागरिकों को अवगत कराया। इस दौरान बहुत से लोगों ने विभिन्न सेवाओं की जानकारी ली।

डिजिटल टीम, गौतमबुद्ध नगर। ग्रेटर नॉएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने प्रतिभाग किया। विभाग के स्टॉल “दंड से न्याय की ओर “ थीम का समावेश देखने को मिला। इस मौके पर STF, ATS, यूपी 112 सहित विभिन्न एजेंसियों से अपनी सेवाओं से नागरिकों को अवगत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने बताया कि उद्घाटन के बाद से ही पुलिस विभाग के स्टॉल पर भारी संख्या में नागरिकों विशेषकर उद्यमियों ने पहुंच कर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। ATS और STF द्वारा प्रदर्शित आधुनिक हथियारों को देखने के लिए लोगों विशेषकर युवाओं में काफी आतुरता और उत्सुकता रही। मीडिया सेल प्रभारी करुणा शंकर सिंह ने बताया कि स्टॉल पर FSL, साइबर, यातायात, 1090, टेलीकॉम, SDRF, GRP और फायर विभाग ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया।