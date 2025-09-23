Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सुरक्षा कड़ी, क्षेत्र में लगाए गए 46 CCTV कैमरे

    By Arvind Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:47 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से शुरू होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सुरक्षा के लिए एक्सपो मार्ट के बाहर 46 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के रास्तों पर भी कैमरे लगे हैं। अंधेरा दूर करने के लिए नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    25 सितंबर से शुरू होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 सितंबर से शुरू होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। एक्सपो मार्ट के बाहर आसपास के क्षेत्र की निगरानी के लिए 46 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। एक्सपो मार्ट के आसपास रोशनी के लिए 15 स्थानों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस समस्या के समाधान के लिए एक टीम का गठन किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा और रोज़ाना हज़ारों की संख्या में दर्शक इसमें शामिल होंगे। आयोजन के दौरान कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास के सभी चौराहों और आयोजन स्थल की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

    नासा पार्किंग के प्रवेश और निकास द्वारों पर भी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पुलिस प्रशासन द्वारा स्थापित एक कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। ये कैमरे पार्किंग क्षेत्र, वाहनों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उपस्थित लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक जन संबोधन प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) लगाने का काम चल रहा है।

    कैमरों की जाँच शुरू हो गई है ताकि किसी भी कमी को समय रहते दूर किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान कोई भी सड़क अँधेरी न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए 15 स्थानों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं और खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत भी की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान विद्युत अभियांत्रिकी विभाग की एक टीम तैनात रहेगी। किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा।