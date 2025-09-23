Language
    UP International Trade Show: फूड कोर्ट में तैनात होंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पार्किंग होंगे सीसीटीवी से लैस

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:58 AM (IST)

    नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण के सफल आयोजन के लिए डीएम मेधा रूपम ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने फूड कोर्ट में सुरक्षा अधिकारी और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है इसलिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बैठक में यातायात पार्किंग सुरक्षा आदि की समीक्षा हुई।

    एक्सपो मार्ट में यूपीआइटीएस की समीक्षा बैठक करती जिलाधिकारी मेधा रूपम। सौ. जिला प्रशासन

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने जा रही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण के सफल आयोजन को लेकर डीएम मेधा रूपम ने सोमवार को एक्सपो मार्ट में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने फूड कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैनाती और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

    डीएम ने तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह आयोजन प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यक्रम को भव्य एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करना सबकी प्राथमिकता है।

    बैठक में प्रचार-प्रसार, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, फूड सेफ्टी, विद्युत एवं अग्निशमन समेत सभी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट, एक्जीबिटर्स, ओवरसीज बायर्स, डोमेस्टिक बायर्स, जनरल विजिटर्स और आम जनता की अधिकतम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान, रूट प्लान, होटल, शटल बसें, हैलीपैड, साइनेज, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और पार्किंग की व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

    खराब वाहनों को हटाने की व्यवस्था, पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों और नेटवर्क सुविधा को सुचारु रूप से उपलब्ध कराने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त होटल, फूड स्टाल और लाउंज में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैनाती के लिए कहा।

    बैठक में सीडीओ डा. शिवाकांत दुबे, डीसीपी साद मियां खान, डीसीपी ट्रैफिक डा. प्रवीन रंजन सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नरेंद्र कुमार, एडीएमएलए बच्चू सिंह, एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे, एडीएम वित्त राजस्व अतुल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक भदौरिया, एडीसीपी ट्रैफिक मनीषा सिंह, ओएसडी यमुना प्राधिकरण शैलेंद्र कुमार भाटिया, एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता, एसडीएम दादरी अनुज नेहरा, एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।