UP International Trade Show: फूड कोर्ट में तैनात होंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पार्किंग होंगे सीसीटीवी से लैस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने जा रही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण के सफल आयोजन को लेकर डीएम मेधा रूपम ने सोमवार को एक्सपो मार्ट में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने फूड कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैनाती और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

डीएम ने तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह आयोजन प्रदेश की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यक्रम को भव्य एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित करना सबकी प्राथमिकता है।

बैठक में प्रचार-प्रसार, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, फूड सेफ्टी, विद्युत एवं अग्निशमन समेत सभी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने वीवीआईपी मूवमेंट, एक्जीबिटर्स, ओवरसीज बायर्स, डोमेस्टिक बायर्स, जनरल विजिटर्स और आम जनता की अधिकतम भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान, रूट प्लान, होटल, शटल बसें, हैलीपैड, साइनेज, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और पार्किंग की व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।