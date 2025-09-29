Trade Show: 9 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 75 जिलों में ट्रेड शो आयोजित करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को तोहफा देते हुए प्रत्येक जिले में ट्रेड शो आयोजित करने का फैसला किया है। खादी मंत्री राकेश सचान ने बताया कि 9 से 16 अक्टूबर तक चलने वाले इन ट्रेड शो में उद्यमियों को मुफ्त स्टाल मिलेंगे। यह निर्णय एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने और खादी को नई पहचान दिलाने के लिए लिया गया है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में कटौती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में नौ से 16 अक्टूबर तक आठ दिवसीय ट्रेड शो आयोजित किए जाएंगे।

इन कार्यक्रमों में उद्यमियों को निश्शुल्क स्टाल उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर सकें। यह घोषणा मंत्री ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे दिन ‘खादी फार नेशन, खादी फार फैशन’ विषय पर आयोजित सेमिनार में की।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर सुधार किया गया है, जिससे एमएसएमई सेक्टर को नई ऊर्जा मिली है। पहले केवल मंडल स्तर पर ट्रेड शो आयोजित होते थे, लेकिन यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे अब जिला स्तर पर भी ले जाने का निर्णय लिया है।

इन शो में खादी, टेक्सटाइल, ओडीओपी समेत सभी सेक्टर के उद्यमी भाग लेंगे। अधिकारियों को इसके लिए उपयुक्त स्थान तय करने के निर्देश दे दिए गए हैं। खादी के उत्पादन और शोरूम की संख्या घटने पर सरकार गंभीर है। इस पर विशेषज्ञों और स्टेकहोल्डर्स से लगातार विमर्श हो रहा है।