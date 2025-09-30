Language
    ग्रेटर नोएडा में खौफनाक वारदात, ससुर के घर आए दामाद ने पहले पत्नी और साले का किया मर्डर; फिर खुद फंदा लगाकर दी जान

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:34 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और साले की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में पता चला है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। घटना के समय महिला के माता-पिता काम पर गए हुए थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    पत्नी व छह वर्षीय साले की हत्या के बाद युवक ने फंदा लगाकर खुद भी कर ली आत्महत्या

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र के रोजा जलालपुर गांव में किराये पर रह रहे एक व्यक्ति के घर 10 दिन पहले आए दामाद ने अपनी पत्नी व छह वर्षीय साले की ईंट पत्थर से हमला कर हत्या कर दी।

    दोनों की हत्या करने के बाद युवक ने पंखे से फंदा लगाकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां तीनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। घटना सोमवार शाम साढ़े पांच बजे के करीब की है।

    क्या है पूरा मामला?

    रोजा जलालपुर गांव में पीलीभीत गजरौला निवासी नारायण लाल अपने परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। उन्होंने पांच माह पहले अपनी 21 वर्षीय बेटी जसवंती की शादी गजरौला पीलीभीत निवासी 22 वर्षीय पप्पू लाल से की थी।

    पप्पू लाल भी 10 दिन पहले ग्रेटर नोएडा आ गया और इनके साथ ही रहने लगा था। सोमवार की सुबह नारायण लाल अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने के लिए काम पर घर से बाहर गए थे। घर पर बेटी जसवंती, छह वर्षीय बेटा तेज प्रकाश व दामाद पप्पू लाल ही थे।

    शाम साढ़े चार बजे के करीब दामाद पप्पू लाल ने अपनी पत्नी व छह वर्षीय साले पर ईंट व पत्थर से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद खुद भी कमरे के अंदर जाकर पंखे के हुक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    मजदूरी कर घर लौटकर आए और बेटी व बेटे को लहूलुहान हालत व दामाद के फंदे पर लटका देखा तो चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

    पीड़ित स्जवन ने बताया कि दामाद की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया है। अन्य बिंदुओं पर भी मामले की जांच की जा रही है।

    शादी के बाद पता लगी दामाद की मानसिक हालत की जानकारी

    पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों की शादी पांच महीने पहले ही हुई थी। शादी पीलीभीत में हुई थी। बेटी की शादी करने के बाद नारायण लाल परिवार का भरण-पोषण करने के लिए ग्रेटर नोएडा आ गया था। इससे पहले भी वह यहीं रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। दामाद की मानसिक हालत ठीक न होने का उन्हें शादी के बाद ही पता चला।