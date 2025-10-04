ट्रक ने स्कूटी सवार दो बहनों को मारी टक्कर, एक की मौके पर ही मौत और परिवार में मचा कोहराम

नोएडा के फेस-2 थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने स्कूटी सवार दो बहनों को टक्कर मार दी जिसमें छोटी बहन की मौके पर ही मौत हो गई और बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में फेस-दो थाना क्षेत्र के बीपीएल कट के पास बृहस्पतिवार को ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो सगी बहन घायल हो गईं। सिर में गंभीर चोट चलने से छोटी बहन की मौत हो गई, जबकि बड़ी बहन का उपचार चल रहा है। उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, परिजनों ने फेज दो थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और आरोपित चालक की पहचान और तलाश में जुटी है। फेज दो थाना क्षेत्र के नोएडा सेक्टर 93 की रहने वालीं अंकिता सिंह और प्रतिभा सिंह उर्फ अर्पिता दोनों सगी बहन हैं। अर्पिता कक्षा नौ में पढ़ती थी, जबकि अंकिता ग्रेजुएशन कर रही है। दोनों बृहस्पतिवार को स्कूटी से रिश्तेदारी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दादरी जा रही थीं।

बताया गया कि अंकिता स्कूटी चला रही थीं और अर्पिता पीछे बैठी थी। दोनों ने हेलमेट लगा रखे थे। बीपीएल कट के पास पहुंचीं तो एक अज्ञात ट्रक चालक तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया। उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। अर्पिता जमीन पर गिरी और ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। उसके सिर से पहिया उतर गया। सिर व हाथ पैर में चोटे आईं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकिता सड़क पर गिरकर घायल हो गई। स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई।