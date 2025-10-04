Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा के भंगेल में एक पांच मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर में सिलेंडर लीक होने से लगी आग, पांच लोग झुलसे

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:03 AM (IST)

    नोएडा के भंगेल गांव में एक पांच मंजिला इमारत के तीसरे तल पर सिलेंडर रिसाव के कारण आग लग गई जिसमें पांच लोग घायल हो गए। घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तृतीय तल पर सिलेंडर में लीकेज से लगी आग, पांच लोग झुलसे

    जागरण संवाददाता, नोएडा। भंगेल गांव में पांच मंजिला भवन के तृतीय तल पर शुक्रवार देर शाम रिजर्व में रखे सिलेंडर में लीकेज होने से एकाएक आग लग गई। आग के फैलने पर बचकर भागने के दौरान घर के पांच लोग झुलस गए। अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से करीब आधे घंटे में आग को बुझाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी घायलों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भंगेल गांव में पिलर नंबर 128 के सामने पांच मंजिला भवन के तृतीय तल पर हरिमोहन व्यास परिवार संग रहते हैं। वह फैक्ट्री में काम करते हैं। रसोई में दो सिलेंडर रखे हुए थे। रिजर्व में रखे सिलेंडर से गैस रिसाव हो रहा था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

    देर शाम करीब साढ़े सात बजे हरिमोहन, पत्नी राजकुमारी, बेटा सचिन, शिवम व हिमांशु घर पर थे। हरिमोहन बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहे थे जबकि पत्नी खाना बनाने व पूजा आदि कार्यों में लगी हुई थीं। इसी दौरान एकाएक आग लग गई। घर में रखे कपड़ों समेत सामान में आग लगने लगी। हरिमोहन ने शोर मचाते हुए सभी को बाहर निकलने को बोला। हरिमोहन समेत घर के पांचों लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। देखते ही देखते आग फैलने लगी।

    आग की लपटे घर के बाहर भी निकलने लगी। आग लगने की सूचना पाकर आसपास की बिल्डिंग से भी लोग बाहर आ गए। लोगों ने मामले की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। करीब 12 मिनट में अग्निशमन टीम पांच गाड़ियां समेत मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस ने भीड़ काे हटवाया।

    अग्निशमन टीम ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। टीम ने एक गाड़ी की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। थाना प्रभारी विन्ध्यांचल तिवारी ने बताया कि सभी का नजदीक के अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। वहां से सभी को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। वहां सभी का उपचार चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर है।

    आग लगने का वीडियो हुआ प्रसारित

    आग लगने के दौरान स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों ने बिल्डिंग में आग लगने की वीडियो भी बना लीं। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित होती रहीं। वीडियो में आग की लपटे निकलती दिखाई दीं। उधर, आग से घर में रखा काफी सामान जल गया।