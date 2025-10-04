नोएडा के भंगेल में एक पांच मंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर में सिलेंडर लीक होने से लगी आग, पांच लोग झुलसे

नोएडा के भंगेल गांव में एक पांच मंजिला इमारत के तीसरे तल पर सिलेंडर रिसाव के कारण आग लग गई जिसमें पांच लोग घायल हो गए। घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। भंगेल गांव में पांच मंजिला भवन के तृतीय तल पर शुक्रवार देर शाम रिजर्व में रखे सिलेंडर में लीकेज होने से एकाएक आग लग गई। आग के फैलने पर बचकर भागने के दौरान घर के पांच लोग झुलस गए। अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से करीब आधे घंटे में आग को बुझाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी घायलों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भंगेल गांव में पिलर नंबर 128 के सामने पांच मंजिला भवन के तृतीय तल पर हरिमोहन व्यास परिवार संग रहते हैं। वह फैक्ट्री में काम करते हैं। रसोई में दो सिलेंडर रखे हुए थे। रिजर्व में रखे सिलेंडर से गैस रिसाव हो रहा था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया।

देर शाम करीब साढ़े सात बजे हरिमोहन, पत्नी राजकुमारी, बेटा सचिन, शिवम व हिमांशु घर पर थे। हरिमोहन बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहे थे जबकि पत्नी खाना बनाने व पूजा आदि कार्यों में लगी हुई थीं। इसी दौरान एकाएक आग लग गई। घर में रखे कपड़ों समेत सामान में आग लगने लगी। हरिमोहन ने शोर मचाते हुए सभी को बाहर निकलने को बोला। हरिमोहन समेत घर के पांचों लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। देखते ही देखते आग फैलने लगी।

आग की लपटे घर के बाहर भी निकलने लगी। आग लगने की सूचना पाकर आसपास की बिल्डिंग से भी लोग बाहर आ गए। लोगों ने मामले की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। करीब 12 मिनट में अग्निशमन टीम पांच गाड़ियां समेत मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस ने भीड़ काे हटवाया।

अग्निशमन टीम ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। टीम ने एक गाड़ी की मदद से करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। थाना प्रभारी विन्ध्यांचल तिवारी ने बताया कि सभी का नजदीक के अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। वहां से सभी को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। वहां सभी का उपचार चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर है।