Noida News: दनकौर में सांड के हमले में 75 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत, रास्ते से गुजरने के दौरान किया था अटैक
दनकौर के देवटा गांव में एक दुखद घटना घटी जहां एक सांड ने 75 वर्षीय शांति देवी पर हमला कर दिया। सांड ने महिला के पेट में सींग घोंप दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन खून बहने से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने सांडों के आतंक की शिकायत की है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
संवाद सहयोगी, ग्रेटर नोएडा। दनकौर क्षेत्र स्थित देवटा गांव निवासी एक बुजुर्ग महिला रास्ते से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान सांड ने महिला के पेट में सींग घोंप दिया। घटना में घायल महिला को ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अधिक खून बह जाने के कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
गांव निवासी विजयपाल सिंह भाटी की करीब 75 वर्षीय पत्नी शांति देवी बुधवार को अपने घर से किसी काम के लिए बाहर आईं थीं। जब वह रास्ते से होकर निकल रही थीं, उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड ने भागकर उन पर हमला कर दिया।
इस दौरान सांड ने बुजुर्ग महिला के पेट में सींग घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अन्य ग्रामीणों द्वारा भरसक प्रयास कर बुजुर्ग महिला को सांड के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिक खून बह जाने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अंदर और जंगल में सांडों का काफी आतंक है। अब तक कई लोगों पर जानलेवा हमला हो चुका है। इसकी शिकायत कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि घटना के बारे में जानकारी नहीं है।
