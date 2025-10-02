नोएडा में विवादित पोस्ट पर भड़के सपा कार्यकर्ता, थाने पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग

नोएडा में विपक्षी नेताओं पर विवादित पोस्ट से नाराज़ सपा कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर मानव जोगी नोएडा नामक अकाउंट से राहुल गांधी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की गई थीं जिसमें उन्हें राक्षस के रूप में दिखाया गया था। सपा महानगर अध्यक्ष ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।

जागरण संवाददाता, नोएडा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित पोस्ट से भड़के सपाइयों ने बृहस्पतिवार को सेक्टर 24 थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने विवादित पोस्ट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने गहरी नाराजगी जाहिर की। महानगर अध्यक्ष के साथ पार्टी के तमाम लोगों ने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

सोशल मीडिया अकाउंट पर विवादित पोस्ट मानव जोगी नोएडा के नाम से की किया गया था। आरोपित की पहचान सेक्टर 22 में चौड़ा में रहने वाले मानव के रूप में हुई थी। उसने पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राक्षक का रूप दिया था जबकि तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवन में आहुति डालते हुए दिखाया गया।

इसमें लिखा कि जब-जब धर्म की स्थापना होती है तब-तब असुरों को परेशानी होती है। इस पोस्ट पर सपा के महानगर अध्यक्ष डा. आश्रय गुप्ता ने कड़ी आपत्ति जाहिर कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और यूपी पुलिस, डीजीपी व नोएडा पुलिस को ट्विटर पर टैगकर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज की मांग की थी।

उनका कहना है कि एक्स पर डीजीपी उत्तर प्रदेश और नोएडा कमिश्नरेट पुलिस से कार्रवाई की मांग के बावजूद आरोपित को पकड़ नहीं गया। इससे तमाम सपाइयों में रोष बढ़ गया। बृहस्पतिवार दोपहर सभी को पार्टी के कार्यालय पर एकत्रित होकर वहां से सेक्टर 24 थाने पहुंचे और प्रदर्शन कर नाराजगी जताई।