Seema Haider ने ATS की पूछताछ में उगले कई राज, भारत आने से पहले खरीदा था 70 हजार पाकिस्तानी रुपये में मोबाइल

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। Seema Haider News : पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हर कोई उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक है। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, भारत आने से पहले सीमा ने 70 हजार पाकिस्तानी रुपये में एक मोबाइल खरीदा था। आज मंगलवार को पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को मोबाइल खरीदने की जानकारी दी है। आज दोबारा पूछताछ के लिए ले गई ATS उल्लेखनीय है कि मंगलवार की सुबह साढ़े नौ बजे पाकिस्तानी महिला सीमा उसकी एक बेटी व एक बेटे और सचिन के पिता नेत्रपाल को एटीएस दोबारा पूछताछ के लिए ले गई है। एटीएस ने बीती रात पूछताछ के बाद नेत्रपाल और सीमा को तो घर भेज दिया था, लेकिन सचिन को अपने पास ही रोक लिया था। सचिन अभी भी एटीएस की हिरासत में है अब दोबारा सीमा व नेत्रपाल को एटीएस द्वारा ले जाने के बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई है। अभी तक की पूछताछ में सीमा ने इनकार किया है कि वह पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार अपने चाचा और भाई के संपर्क में नहीं है। बता दें कि एटीएस की टीम सीमा और सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से नोएडा के सेक्टर 58 स्थित कार्यालय पर अलग-अलग और आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। कैसे मिले सचिन और सीमा? जानकारी के अनुसार, सीमा और सचिन की बातचीत वर्ष 2019 में कोरानाकाल के दौरान हुई थी। दोनों की बातचीत ऑनलाइन पबजी खेलने के दौरान हुई और वह घंटों एक-दूसरे से बात करने लगे। इस दौरान करीब चार महीने बीतने के बाद, दोनों ने फोन नंबर एक्सचेंज किया और ऑडियो-वीडियो कॉल पर बातचीत करने लगे। कथित तौर पर कुछ समय बीतने के बाद जनवरी 2021 में दोनों ने अपने प्रेम का इजहार किया। गौरतलब है कि बीती चार जुलाई को सीमा हैदर को अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, सचिन और उसके पिता को अवैध अप्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीमा ने कब की भारत में घुसपैठ? सीमा हैदर ने तीन देशों की सरहद पार कर 13 मई को भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। इसके बाद वह ग्रेटर नोएडा के कस्‍बा रबूपुरा में आकर रहने लगी। सीमा पर पाकिस्‍तानी एजेंट होने का आरोप लगातार लगता रहा है। बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा आने से पहले वह पाकिस्तान से दुबई गई फिर वहां से नेपाल आई। इसके बाद नेपाल से अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसपैठ की।

