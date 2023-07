लगातार दो दिनों की पूछताछ के बाद Seema Haider के ससुरालवालों ने खुद को घर में किया कैद, बाहर जुटी है भारी भीड़

पबजी का खेल और सचिन का प्यार पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो गई कि वह तीन देशों की सरहदें पार कर और लाखों रुपये लगाकर भारत के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहां आकर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुईं। उसका बेबाकपन और परफेक्ट भारतीय दिखना उसके लिए मुसीबत बन गया है और एटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है।

सीमा हैदर और उसके परिवार से बुधवार को नहीं हुई पूछताछ।

Your browser does not support the audio element.

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। ऑनलाइन गेम पबजी, तीन देशों की सरहदें, भारत-पाकिस्तान के रिश्ते और दो दिलों की मोहब्बत, वो हर एलीमेंट जो एक कामयाब कहानी बनाती है वह पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीणा की लव स्टोरी में है। अब यही सारे तत्व सीमा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सीमा हैदर के भारत आने के बाद जब पहली बार पुलिस को पता चला था तो जुलाई के शुरुआती हफ्ते में उसे और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में अदालत से दोनों को जमानत मिल गई। कई दिनों की राहत के बाद इस सोमवार (17 जुलाई) को यूपी एटीएस ने जासूसी के शक में एक बार फिर सीमा, सचिन, सचिन के पिता नेत्रपाल, सीमा के बच्चों से कई घंटों पूछताछ की। सीमा के घर के बाहर लगी भीड़ आज नहीं हुई सीमा या परिवार कोई पूछताछ पूछताछ का यह सिलसिला मंगलवार यानी 18 जुलाई को भी चला। इस दौरान सीमा, सचिन और नेत्रपाल से कई ऐसे सवाल पूछे गए जिनके जवाब उनसे नहीं मिल पाए हैं। इस बीच बुधवार को सीमा और उसका परिवार घर पर ही रहा। आज एटीएस की टीम ने परिवार से कोई पूछताछ नहीं की और परिवार घर का दरवाजा बंद कर पूरे दिन अंदर ही रहा। मायूस हुए सीमा से मिलने पहुंचे लोग वहीं सीमा हैदर से मिलने वालों का उनके घर के बाहर तांता लगा रहा। दूर-दूर से लोग सीमा से मिलने पहुंचे लेकिन घर बंद होने के चलते कोई भी उससे मिल नहीं सका। तीन महिलाओं ने सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग रखी, लोगों ने भगाया वहीं शाम होते-होते गाजियाबाद के एक संस्था की तीन महिलाएं सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग लेकर उसके घर के बाहर पहुंच गई। तब यहां के स्थानीय निवासियों ने उन तीनों महिलाओं को वापस भेज दिया और जय श्रीराम के नारे लगाए।

Edited By: Pooja Tripathi