Seema Haider: मां-बाप पर बड़े आरोप लगा चुकी है सीमा हैदर, पहली शादी को लेकर भी ATS जांच में हुआ नया खुलासा

इस सोमवार और मंगलवार को आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की नोएडा यूनिट ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर उसके हिंदुस्तानी पति सचिन मीणा ससुर नेत्रपाल और पाकिस्तानी पति से हुए बच्चों से पूछताछ की। अब सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। यह खुलासे सीमा के अतीत को लेकर हैं और बेहद ही चौंकाने वाले हैं।

सीमा हैदर के डांस की तस्वीरें। वीडियो ग्रैब

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। स्नाइपर शॉट, मशीन गन और गोला-बारूद चलाने का गेम पबजी खेलते-खेलते कोई ऐसे प्यार में पड़ेगा कि सरहद पार कर शादी ही कर लेगा ऐसा किसी ने सोचा भी न होगा। सरहद वो भी ऐसी वैसी नहीं दुश्मन देश भारत-पाकिस्तान की सरहद। यह किस्सा है सीमा और सचिन के प्यार का जिसपर यूपी एटीएस की नजर है। इस सोमवार और मंगलवार लगातार दो दिन आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की नोएडा यूनिट ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की। अब सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। यह खुलासे सीमा के अतीत को लेकर हैं और बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आगे पढ़ें क्या हैं वो राज जो अब तक सामने आए हैं.... सीमा गुलाम हैदर ने 2014 में अपने माता पिता पर लालची होने का आरोप लगाया था।

सीमा ने एफिडेविट देकर गुलाम हैदर से शादी की थी। यानी उसने कोर्ट मैरिज की थी।

सीमा घूमने फिरने की शौकीन है और लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन है।

