Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका को एक और झटका देने की तैयारी में भारत, योगी सरकार ने तैयार किया ये मास्टर प्लान

    By dharmendra kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:54 PM (IST)

    अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत और रूस की दोस्ती और गहरी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रूस को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर कंट्री बनाया है जिससे प्रदेश में रूसी निवेश की उम्मीद है। रूस बैंकिंग वित्त कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का इच्छुक है। इससे उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    रूसी निवेश से अमेरिका को एक और झटका देने की तैयारी में भारत।

    धर्मेंद्र चंदेल, ग्रेटर नोएडा। अमेरिकी टैरिफ ने भारत को अपने परंपरागत दोस्त रूस के और नजदीक कर दिया है। दशकों पुरानी दोस्ती के रंग को और गाढ़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रूस को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर कंट्री बनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में रूस के निवेश का रास्ता तैयार करने में जुटी है। दोनों देशों की शुक्रवार को होने वाली बिजनेस मीट उत्तर प्रदेश में रूस के निवेश से पर्दा उठेगा। ट्रेड शो में रूस की 30 कंपनियों के अधिकारी आए हैं।

    भारत के रूस के साथ मजबूत संबंध अमेरिकी ट्रंप सरकार को खटक रहे हैं। रूस के साथ दोस्ती के चलते अमेरिका का भारत के प्रति रैवया बदल गया है। टैरिफ को बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया। इसके बावजूद भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं, बल्कि रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है।

    यूपीआइटीएस में रूस को पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल कर भारत ने अमेरिका काे कड़ा संदेश दिया है, इससे भी एक कदम आगे बढ़कर रूस उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहा है। बैंकिंग, फाइनेंस से लेकर कृषि, रक्षा क्षेत्र आदि में निवेश को लेकर रूस की तीस कंपनियों का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है।

    प्रतिनिधि मंडल ग्रेटर नोएडा में निवेश संभावनाओं को तलाशने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एडिशनल सीईओ सौम्य श्रीवास्तव के साथ बैठक भी कर चुका है। शुक्रवार को प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रदेश सरकार के अधिकारियों की बिजनेस मीट होगी। इसके बाद दोनों संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर प्रदेश मेंं निवेश रणनीति को सामने रखेंगे।

    उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी योगी सरकार को रूस के निवेश से लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नीतियों को व्यावहारिक बनाया गया है। इसका फायदा रूस से निवेश के मिल सकता है।

    यह भी पढ़ें- आम जनता के कंधों से और घटेगा करों का बोझ, PM मोदी ने दिया बड़ा संकेत और समझाया GST का फॉर्मूला

    इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी रूसी निवेश के लिए काफी संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में रूस व भारत के बीच पहले से ही काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे डिफेंस कॉरिडोर में रूसी निवेश से इसे और गति मिल सकती है।