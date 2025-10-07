सस्ती प्राॅपर्टी के लालच में गंवाए 50 लाख, दो गुना रकम का भी दिया गया था झांसा; तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जालसाजों ने बैंक में रकम ट्रांसफर करने पर आधी कीमत पर प्राॅपर्टी दिलाने और दो गुना कैश देने का झांसा देकर युवक से 49.5 लाख रुपये ठग लिए।

आरोपी फर्जी आईडी के आधार पर जीटा वन स्थित एक फ्लैट में रह रहे थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच शुरू की है।

नोएडा के सेक्टर 120 निवासी जय प्रकाश की छह जून को अलग-अलग मोबाइल फोन के नंबरों से दीपक कुमार, पवन कुमार और धीरज मिश्र से बात हुई थी।

आराेपियों ने अपना पता ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जीटा वन बताया। जय प्रकाश को बताए गए बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करने पर आधी कीमत पर प्राॅपर्टी देने और दो गुनी रकम देने का झांसा दिया।

आरोपियों से जय प्रकाश की बातचीत नेपाल निवासी श्वान शर्मा के माध्यम से हुई। आरोपियों ने जय प्रकाश को मुलाकात के लिए जीटा वन स्थित मिग्सन विलासा के फ्लैट नंबर 1501 में बुलाया।

करीब दो करोड़ कैश और प्राॅपर्टी के कागजात की फोटो कापी दिखाई। लालच में आए जय प्रकाश ने आरोपियों के बताए बैंक खाते में 49.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

यह रकम अगले दिन देने की बात बोलकर आरोपियों ने उसे टरका दिया। पीड़ित ने दोबारा संपर्क किया प्रयास किया तो आरोपियों के मोबाइल फोन बंद मिले।

गड़बड़ी की आशंका में पीड़ित उक्त फ्लैट पर पहुंचा, यहां ताला बंद मिला। पता चला कि आरोपियों ने फर्जी आईडी लगाकर ब्रोकर से किराए पर फ्लैट ले रखा था।

13 सितंबर को एसटीएफ ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अखबार में आरोपियों की फोटो से पीड़ित को अपने साथ ठगी करने वालों के बारे में जानकारी हुई।

जय प्रकाश ने पुलिस को तहरीर देकर ठगी की रकम वापस दिलाने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया पीड़ित ने फुटेज दिए हैं। जिनकी जांच व अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

