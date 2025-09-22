मेरी एक फूल सी बेटी, उसका सच जानना चाहती हूं... छात्रा तनिष्का की मौत पर उनकी मां का दर्द छलका

नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में छात्रा तनिष्का की संदिग्ध मौत के बाद उसकी मां तृप्ता शर्मा इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बेटी के अंतिम क्षणों का सच जानने की मांग की है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है जबकि मां न्याय के लिए व्याकुल है।

जागरण संवाददाता, नोएडा। मेरी एक फूल सी बेटी थी, जिसे मैंने परियों की तरह पाला। वह नोएडा के प्रसिद्ध प्रेसिडियम स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन 4 सितंबर को तनिष्का की स्कूल में ही मौत हो गई। मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन 15 दिन बाद भी उसकी मौत का सच अभी तक अज्ञात है। मैं उसके आखिरी पलों और मेरी बेटी के साथ जो हुआ, उसका सच जानना चाहती हूं। सेक्टर 52 निवासी तृप्ता शर्मा ने सोमवार को अपना दुख व्यक्त करते हुए इंटरनेट पर एक वीडियो संदेश साझा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक मिनट 48 सेकंड के वीडियो में, तृप्ता शर्मा कहती हैं कि वह जिस दर्द से गुज़र रही हैं, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने 4 सितंबर की सुबह अपनी बेटी तनिष्का को स्कूल छोड़ा था। लगभग 11:30 बजे स्कूल से उन्हें फोन आया कि तनिष्का बेहोश हो गई है। "तुरंत आइए। हम बच्ची को कैलाश अस्पताल ले जा रहे हैं।" अस्पताल पहुंचने पर, डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है।

उन्होंने कहा कि स्कूल उनके लिए दूसरा घर होता है। इसे एक सुरक्षित घर माना जाता है। माता-पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद में स्कूल भेजते हैं कि वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मेरी बेटी की स्कूल में ही मौत हो गई। मुझे पता है कि मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं अपनी बेटी के अंतिम क्षणों का सच जानना चाहती हूं। यह मेरी और हमारी बेटी का अधिकार है कि हम जानें कि उन अंतिम क्षणों में उसके साथ क्या हुआ था। यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तृप्ता शर्मा कहती हैं, "मैं सच जानना चाहती हूं, मुझे न्याय चाहिए।"